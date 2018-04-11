Yemekten hemen sonra diş fırçalamayın

Çok önem verdiğimiz dişlerimizin çürümesini engellemek ve sağlığını korumak için pek çok kişi, yemeğini yer yemez fırçalama işlemi yapar. Ancak uzmanlar, bu davranışın zararlı olduğu konusunda hemfikir.

30-60 dakika bekleyin

İlk bakışta, dişleri korumak için onları aksatmadan düzenli şekilde fırçalamak mükemmel bir yöntem olarak görülür. Ancak yemeklerden hemen sonra dişlerin fırçalanması, diş yüzeyinden bazı maddelerin yerinden oynamasına neden olarak olumsuz etki yaratır. Uzmanlar fırçalama ihtiyacı hisseden kişilerin yemeklerden sonra 30 ile 60 dakika arasında bir bekleme yapmasını ve daha sonra dişlerini fırçalamalarını öneriyor.

Yemek sonrası hemen fırçayı eline alanlar dikkat!

Uzmanların verdiği bilgiye göre, dişlerinizi özellikle asitli yemeklerden ve içeceklerden hemen sonra fırçalamayın. Asidik gıdalar (turunçgiller, spor içecekleri, domates, gazozlar) diş minesini yumuşatır. Ph ne kadar düşük ise ürün o kadar asidiktir. Bu sırada dişleri fırçalamak, asidin mine yüzeyindeki etkisini hızlandırır, alttaki tabakayı ise aşındırır.