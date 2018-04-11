YEMEK

Yemekten hemen sonra diş fırçalamayın

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.04.2018 22:21 | Son Güncelleme

Ağız ve diş bakımı hem görsellik hem de sağlık açısından çok önem vermemiz gereken bir konudur. Bu çerçevede, çoğumuzun yaptığı doğru bilinen yanlışlar sağlığımızı koruduğumuzu zannederken, dişlerimize zarar verir.

Yemekten hemen sonra diş fırçalamayın

Çok önem verdiğimiz dişlerimizin çürümesini engellemek ve sağlığını korumak için pek çok kişi, yemeğini yer yemez fırçalama işlemi yapar. Ancak uzmanlar, bu davranışın zararlı olduğu konusunda hemfikir.

30-60 dakika bekleyin

İlk bakışta, dişleri korumak için onları aksatmadan düzenli şekilde fırçalamak mükemmel bir yöntem olarak görülür. Ancak yemeklerden hemen sonra dişlerin fırçalanması, diş yüzeyinden bazı maddelerin yerinden oynamasına neden olarak olumsuz etki yaratır. Uzmanlar fırçalama ihtiyacı hisseden kişilerin yemeklerden sonra 30 ile 60 dakika arasında bir bekleme yapmasını ve daha sonra dişlerini fırçalamalarını öneriyor.

Yemek sonrası hemen fırçayı eline alanlar dikkat!

Uzmanların verdiği bilgiye göre, dişlerinizi özellikle asitli yemeklerden ve içeceklerden hemen sonra fırçalamayın. Asidik gıdalar (turunçgiller, spor içecekleri, domates, gazozlar) diş minesini yumuşatır. Ph ne kadar düşük ise ürün o kadar asidiktir. Bu sırada dişleri fırçalamak, asidin mine yüzeyindeki etkisini hızlandırır, alttaki tabakayı ise aşındırır.

Ağız-diş sağlığının korunmasının temelinde temizlik ve bakım yattığını kaydeden uzmanlar şu bilgileri veriyor;

“Özellikle asitli içeceklerden hemen sonra dişleri fırçalamaktan kaçınılmalıdır. Çünkü bu tür gıdalardan sonra yaklaşık bir saat, diş minesi asit saldırısı altında olup minenin yumuşadığı ve hemen yapılan fırçalamanın diş yüzeyinden bir miktar madde kaldırdığı bilinmektedir. İngiltere’de yapılan bir araştırma sonucunda, 5 yaşındaki çocukların %53’ünde diş erozyonu saptanmıştır. Gazlı içecekler dışında meyve suları da dişlerde erozyon riskini artırmaktadır”.

Dişler aşındıkça renk bozulmaları ve hassasiyet artar

Ayrıca, dişleri beyazlatmak için kullanılan ve estetik kaygılar taşıyan bazı aşındırıcı diş macunu ve diş parlatma tozları da tavsiye edilmemektedir. Diş minesi aşındıkça alttan daha sarı renkli dişler çıkacak bu arada sıcak-soğuk hassasiyeti de gün yüzüne çıkacaktır.

Uzmanlar, dişlerin yıpranmasını önlemek için besinlerimize çok dikkat göstermemiz gerektiğini belirtirken, ara öğünleri şekeriz gıdalardan seçmenin önemine vurgu yapıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diş fırçalama sağlık

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinden milyonluk yatırım!

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinden milyonluk yatırım!

Börü dizisi final bölümü tüyler diken diken etti! 'Mustafa Kemal'in askeri'

Börü dizisi final bölümü tüyler diken diken etti! 'Mustafa Kemal'in askeri'

Popstar 2018'de Bülent Ersoy çılgına döndü! 'Ben sağ olduğum müddetçe...'

Popstar 2018'de Bülent Ersoy çılgına döndü! 'Ben sağ olduğum müddetçe...'

FOX'un Fatih'i, Kanal D'nin Fatih'ine fark attı!

FOX'un Fatih'i, Kanal D'nin Fatih'ine fark attı!

Saba Tümer'den komik itiraf: Bir anda göğüslerime yapıştı...

Saba Tümer'den komik itiraf: Bir anda göğüslerime yapıştı...

İlginizi Çekebilir

Dişinizdeki tartarı yok edecek en doğal 10 yöntem

Dişinizdeki tartarı yok edecek en doğal 10 yöntem

Sütünü erkeklere satmaya başladı! Çünkü...

Sütünü erkeklere satmaya başladı! Çünkü...

Kardashian popolu ve vücut ölçülü pasta: 1.2 milyon dolar

Kardashian popolu ve vücut ölçülü pasta: 1.2 milyon dolar

Yumurtayı buzdolabı kapağında saklamayın! Çünkü...

Yumurtayı buzdolabı kapağında saklamayın! Çünkü...

İnciri zeytinyağında bekletip yerseniz bunlar oluyor

İnciri zeytinyağında bekletip yerseniz bunlar oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dilinizin rengi beyazsa aman dikkat! Beyaz dil hastalık habercisi

Dilinizin rengi beyazsa aman dikkat! Beyaz dil hastalık habercisi

4 adet bademi suya koyun 24 saat sonra mucizeyi görün!

4 adet bademi suya koyun 24 saat sonra mucizeyi görün!

Aman dikkat! Bu gıda cinselliği tamamen bitiriyor

Aman dikkat! Bu gıda cinselliği tamamen bitiriyor

Obezite hastası 200 kilo verdi ilham kaynağı oldu!

Obezite hastası 200 kilo verdi ilham kaynağı oldu!

Damacana sudaki sahtekarlık pes dedirtti!

Damacana sudaki sahtekarlık pes dedirtti!

Metabolizma hızını 2 katına çıkarıp deli gibi yağ yaktırıyor

Metabolizma hızını 2 katına çıkarıp deli gibi yağ yaktırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.