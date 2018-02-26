Yeşil muzdaki tehlike! Yemeden önce bir kez daha düşünün

En çok tüketilen meyveler arasında bulunan muz, oldukça sağlıklı vitaminlere sahiptir. Sadece 2 muz yemek bile bize yaklaşık 90 dakikalık bir egzersiz için yeterli enerjiyi verir. Muz bu yüzden dünyanın önde gelen sporcularının bir numaralı meyvesi olarak bilinir. Potasyum ve lif içeriği bulunan muzun kalorisi de düşüktür. Tüm bunların yanı sıra, muzun özellikle de tam olgunlaşmamış yeşil muzun zararları bulunmaktadır

Olgunlaşmamış muz yemeyin! Neden mi?

Fizyolojik ve psikolojik olarak birçok rahatsızlığı iyileştirmede olumlu etkisi olan muz, tam olgunlaşmamış şekilde tüketilirse birçok zararı da beraberinde getirir, sağlığımızı olumsuz yönde etkiler.

1 / 9 Yeşil muzdaki karpit tehlikesi Muz tam olgunlaşmamış haldeyken lezzeti fazla yoktur ve daha fazla lif içerdiği için sindirimi biraz daha zor olur. Sindirim zor olduğu için de midede daha uzun süre kalır açlık hissini bastırır. Ayrıca yeşil muzlar daha olgunlaşmadan kimyasallar kullanılarak sarartıldığı için kanserojen maddeler içerir. Örneğin ithal edilen muzlar yollarda bozulup çürümesinler diye yeşil olarak ihraç edilir. Ancak muzun kendi kendine sararıp olgunlaşması beklenmeden satıcı maliyet hesabı yaparak karpit denilen kimyasalla muz, mandalina, portakal, greyfurt, limon gibi besinleri çabuk sarartır ve hemen satışa hazır hale getirir. Bu kimyasalda tabi ki insan sağlığı için olumsuz etkiler taşımaktadır.

2 / 9 Olgunlaşmamış muzun zararları nelerdir? Tüketilmesi gerekenden fazla muz yemek sağlık açısından bazı zararları da beraberinde getirir. İşte bu zararları;

3 / 9 Kilo yapar Muz, kurabiye veya cips gibi yiyeceklere göre daha az kaloriye sahiptir. Ancak muzun da kilo yapması için yeterli kaloriye sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bir orta boy muz 105 kalori içerir. Yani, orta büyüklükte bir portakal (62), doğranmış karpuz (45) bir kase ya da bir fincan üzüm (62) ile karşılaştırıldığında çok yüksektir. Eğer birkaç saatlik şımartma için düşük kalorili bir atıştırma arıyorsanız, bu sebeplerden dolayı muz en iyi seçim olmayabilir.

4 / 9 Karın ağrısı Eğer yeterince olgun olmamış muz yerseniz, şiddetli bir mide ağrısı ile karşılaşabilirsiniz. Ayrıca karın ağrısı ile birlikte bulantılar ile de karşılaşabilirsiniz. Olgunlaşmamış muzu vücudunuz sindirmek için uzun bir süre çalışır ve yüksek miktarda nişasta içerir. Ayrıca bunlara ek olarak kusmalar veya ishalle karşılaşabilirsiniz.

5 / 9 Migreni tetikler Migren ataklarınız varsa muz tüketimini bırakmanız gerekir. Tiramin; peynir, balık, et gibi birçok gıdada bulunan bir maddedir ve muzun içinde bulunmasından dolayı migren ve baş ağrısı için bir tetikleyici olduğu düşünülmektedir. Muz kabukları, muzun içinden 10 kat daha tiramin içermektedir. Bunun için muzu yemekten önce meyve kabuğunun lifli parçalarının çıkarılması konusunda daha dikkatli olun.

6 / 9 Diş çürümesi Uygun diş hijyenini korumada sorun yaşıyorsanız, nişasta oranı yüksek olan muz ciddi diş çürümelerine neden olabilir. Eğer muz gibi gıdalar tüketirseniz, parçacıklar yaklaşık iki saat boyunca dişler arasında kalacak ve böylece boşluklar arasında bulunan bakterileri çekecek ve diş çürümelerine neden olacaktır.

7 / 9 Polen alerjisi Polen alerjisi, bahar aylarında oraya çıkan bir sorundur. Polen taneleri nefes alımınızı etkiler ve aynı zamanda bağışıklık sisteminizde bazı tepkimelere neden olan bir durumdur. Bu alerjiden muzdarip bir kişi şişmiş dudaklar, tahriş olmuş bir boğaz, şişmiş dil gibi belirtiler gösterir. Bu evrede ise muz yemek sizlerin alerjilerini tetiklemekte ve belirtilerin daha şiddetli olmasına neden olmaktadır.

8 / 9 Alerji ve astım hastalarında aşırı duyarlılık Alerji, astım ve immünoloji gibi sorunları olan kişiler muz meyvesine karşı daha duyarlı hale gelmektedirler. Hırıltılı solunum, burun akıntısı, öksürük, kaşıntılı boğaz ve gözde sulanma gibi belirtiler bu alerji ile ortaktır. Bu belirtiler muz tüketimi ile birlikte artış gösterecektir.