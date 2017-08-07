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Yeşillenen patatese dikkat: Patatesin yeşillenmesi gerçekten tehlikeli midir?

Yeşillenen patatese dikkat: Patatesin yeşillenmesi gerçekten tehlikeli midir?

Yeşillenen patatese dikkat: Patatesin yeşillenmesi gerçekten tehlikeli midir?

Bazı patateslerin renk değiştirerek yeşillendiğine elbet hepimiz şahit olmuşuzdur. Peki bu patatesin kabuğundaki yeşillenme tam olarak ne anlama gelmektedir ve neden olur?

Patates neden yeşillenir?

Güneş altında ya da yüksek neme sahip ortamlarda uzun süre bekletilen patateslerin rengi, sarıdan yeşile döner. Bu yeşillenme patateste, tüm yeşil bitkilerde bulunan klorofilin arttığını gösterir.

Patates kabuklarının bazı kısımlarında görülen yeşil renkler aslında normaldir, bitkilerde klorofil sebebiyle bu tür lekeler oluşabilir. Ancak konu patates olduğunda solanin maddesi devreye girer.

Yeşilliğin sebebi solanin maddesi

Bir kısmı ya da tamamı yeşil renge bürünmüş patatesler, solanin maddesi sebebiyle zehirleme etkisi yapabilir. Patatesteki yeşil rengin koyuluğu arttıkça zehirlenme riski de artar. Patatesin yeşil renkli bölümlerinde olan solanin maddesinin oluşumu öncelikle kabukta başlar. Zamanla derine doğru ilerleyerek patatesin tümünü kaplar.

Satışa sunulan patatesler solanin miktarı açısından taramadan geçirilmiş ve solanin miktarı 0.2mg/g ‘dan daha az bulunmuştur. Bununla birlikte ışığa maruz kalan ve yeşillenmeye başlayan patatesler 1mg/g veya daha fazla solanin oranına sahip olabilirler ve bu dozda solanin içeren kabuklu bir patates tehlikelidir.

Solanin zehirlenmesi

Solanin zehirlenmesinin insanlarda ortaya çıkardığı reaksiyonlar arasında mide bulantısı, baş ağrısı, mide rahatsızlığı, ishal ve kusma sayılabilir. Şiddetli reaksiyonlar arasında ise felç, koma veya halüsinasyon sayılabilir. Yeşil patates parçalarının acı bir tada sahip olması nedeniyle çoğu insan ve hayvan onu yutmaz.

Solanin zehirlenmesinden nasıl kaçınırsınız?

Eğer patates tamamiyle yeşilse, filizlenmişse veya tadı acıysa direkt çöpe atmanızda fayda var. Eğer yeşil noktalar küçükse yeşil olan kısmını bıçakla alarak patatesi kullanabilirsiniz. Patateslerinizin yeşillenmesi önlemek için ise onları ışıktan uzak karanlık ve serin yerlerde saklayın. Karanlık bir yer oluşturamıyorsanız da kağıtla üstlerini kapatmayı deneyin.

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