Yeşim Ceren Bozoğlu'nun zayıflama sırrı bu çayda gizli

Rny gastrik bypass ameliyatı olan ancak özel bir beslenme programı da uygulayan ünlü sanatçının sosyal medya hesabından paylaştığı fit görüntüsü sonrasında yiyip içtikleri de takipçilerinin merakını oluşturdu.
Öyle ki Bozoğlu’nun takipçileri de motive olup onun gibi kilo vermeye çalışırken, Bozoğlu ameliyat dışında uyguladığı diyet programında ağırlıklı olarak sebze yemekleri, salata ve sebze çorbalarını tercih etti.
Bozoğlu’nun diyet listesinde yer alanlardan biri de at kuyruğu çayı idi. Bu çayı yemeklerden sonra içtiğini belirten Bozoğlu, "Bir tutam at kuyruğu, 4,5 karanfil, bir kabuk tarçını kaynamış suya atıyoruz. Gün içerisinde yemeklerden sonra tüketiyoruz" dedi. Sanatçı, sabahları tükettiği maydanoz, limon, nane, roka, salatalık ve dereotundan oluşan 'yeşil iksir' karışımının da tok tuttuğunu söyledi.
Kamyoncu Namık’dan Kurtuluş Rehberi????????♀️: Daha önceki yazılarımda söz vermiştim✍????.Ruhsal detoksun en önemli parçalarından biriydi bu????. Hayatta onuru ve gururu ile haysiyetli bir çalışma hayatı içersinde,dişi ve tırnağıyla tek başına mücadele eden kadınların ortak sorunu????????????...Dışarıda erkek dünyasında, onurlu ve namuslu bir kadın olarak çalışmak adına, kadınsı özelliklerinden vazgeçmek, dişi özelliklerini yok saymak???? ve yavaş yavaş bir kamyoncu Namık’a????♂️ dönüşmek... Kamyoncu Namık testi: 1)Her işinizi kendiniz mi yapıyorsunuz?(Ev işi, kariyer görevleri,elektrik tamirinden tutun da; alışveriş ???? poşeti taşımaya kadar?) 2)İş hayatınızda özellikle erkeklerle olan iletişiminizde kendinizi korumak adına küfür ????,argo vs. kullanıyor musunuz? 3)Hayatta karşılaştığınız problemler için yardım istemek ağırınıza gidiyor mu????? 4)Oturduğunuz her ortamda, her masada yanınızdaki kadın-erkek kim olursa olsun; “hesabı ben öderim” diye mi düşünüyorsunuz????? 5)Eşinizin yerine de çalışıyor, evin ekonomisini ve diğer her türlü sorumluluğu tek başınıza mı yükleniyorsunuz????? 6)Genel görünümünüzde makyaj ???? yapmak, etek veya elbise ???? giymek gibi kadınsı detaylardan kaçınmak sizin için normalleşti mi? 7)Kariyerinizdeki aşırı yüklenmeden ötürü,ev işi yapmak sizin için neredeyse unuttuğunuz bir lüks halinde mi????? 8)Etrafınızda hakkınızdaki konuşmalarda sizden;“delikanlı kadın”, “erkek gibi kız” diye bahsediliyor mu????????????? 9)Çevrenizdeki erkekler size genellikle askerlik arkadaşıymışsınız gibi mi davranıyor????????✈️????????✈️????????✈️? 10)Genel olarak hayatınızda; maddi manevi erkek rolünün gerektirdiği herşeyi tek başınıza siz mi gerçekleştiriyorsunuz????????????♀️????????????♀️ Kötü haber????:Yukarıdaki sorulara cevaplarınız evet ise; maalesef sizin içinize de bir kamyoncu Namık yerleşmiş...????♂️ İyi haber:Ondan kurtulabilirsiniz...????????♀️ Ben kendimde bulduğum yöntem ve çözümleri paylaşacağım İnşAllah sizlerle, ama önce sizin fikirlerinizi merak ediyorum ????????????????♀️Sorumuz bu:Kamyoncu Namık’dan nasıl kurtuluruz?
Son zamanlarda adını sıkça duyulan at kuyruğu otu, daha çok nemli ve bataklık yerlerde yetişen, 50 cm.’ye kadar uzayabilen, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Acı madde, saponin, tanen, silisik asit, çeşitli alkoloidler ve potasyum içerir. İğne yapraklar gövdeden kolayca ayrıldığında kuruma tamamlanmış olur. At kuyruğu çiçeği yapraklar ovuşturularak saptan ayrılır ve bir örtüye serilerek 1-2 gün boyunca tam olarak kurumaya bırakılır. Sonra ince kıyılır ve hava almayan kaplarda saklanır.
Romatizma ve nıkris şikayetlerini azaltır.
Yaraların ve kesiklerin iyileşmesini hızlandırır.
Kanı temizler. Sindirim sistemini güçlendirir.
Vücut direncini arttırır.
Saçı besler ve kepeği önler.
Ağız ve bademcik iltihaplarında faydalıdır.
Böbrekleri temizler ve böbreklerde oluşan kum ve taşları dökmeye yardımcı olur.
Kronik öksürükte faydalıdır. İdrar ve balgam söktürücüdür.
En önemli özelliği, bedende biriken sıvıları ödemleri organizmanın mineral dengesini bozmadan dışkılayabilmesidir.
Böbrek, idrar yolları ve mesane iltihabında başarıyla kullanılabilir.
Yüksek oranda içerdiği silisik asit sayesinde, akciğer hastalıklarında, katılgandoku, deri, saç ve tırnaklarla ilgili rahatsızlıklarda kullanılmalıdır.
Tüm deri hastalıklarında ve geç iyileşen yaralarda, kompres, yıkama veya banyo katkısı olarak kullanılabilir.
Kan dolaşımı bozukluklarında, kırıklar nedeniyle oluşan şişliklerde, bacak yaralarında ve deri rahatsızlıklarında da kullanılabilir.
Romatizma ve gut hastalıkları da, metabolizma bozukluğundan kaynaklanan hastalıklar olduğu için, silisik asit içerikli banyolarla çok olumlu etkilenebilirler.
Bel ağrılarında alınan tam banyolar çok rahatlatıcı olabilir.
Bademcik, dişeti ve ağız boşluğu iltihabında gargara ve çalkalama biçiminde kullanılır.
İstem dışı idrar kaçırmaya ve çocukların uykuda idrar kaçırmalarına karşı çay kürleri uygulanmalıdır.
Prostat büyümesi ve prostat iltihabına karşı kullanılabilecek bitkilerin başında gelir.
At Kuyruğu Bitkisinin toprak üstünde kalan kısımları kurutulup kaynatılmak suretiyle çay ve gargara olarak ya da haricen kullanılır. Pek çok faydalı etkiyi çay olarak içildiğinde gösterir. Ayrıca, Atkuyruğu suda kaynatıldıktan sonra elde edilen su, haricen egzama, sivilce, yara, çıban ve kıl dibi iltihaplarına karşı kullanılabilir. Bu su gargara olarak ise boğaz, bademcik ve dişeti iltihaplarına karşı faydalıdır.
Bir tatlı kaşığı dolusu ince kıyılmış atkuyruğu, orta boy bir su bardağı dolusu kaynama derecesindeki sıcak suyla haşlanır, üstü kapalı olarak 15-20 dakika demlendikten sonra süzülür. Günde 3-4 bardak taze demlenmiş çay, aç karnına veya öğün aralarında soğutulmadan içilir.
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