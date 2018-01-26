Yeşim Ceren Bozoğlu'nun zayıflama sırrı bu çayda gizli

Kilolarıyla ilgili sık sık sorunlar yaşayan ancak sonrasında mutlu sona ulaşmayı başaran ünlülerden Yeşim Ceren Bozoğlu’nun kilo vermesinin sırrı magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor.

Rny gastrik bypass ameliyatı olan ancak özel bir beslenme programı da uygulayan ünlü sanatçının sosyal medya hesabından paylaştığı fit görüntüsü sonrasında yiyip içtikleri de takipçilerinin merakını oluşturdu.

Öyle ki Bozoğlu’nun takipçileri de motive olup onun gibi kilo vermeye çalışırken, Bozoğlu ameliyat dışında uyguladığı diyet programında ağırlıklı olarak sebze yemekleri, salata ve sebze çorbalarını tercih etti.

Bozoğlu’nun diyet listesinde yer alanlardan biri de at kuyruğu çayı idi. Bu çayı yemeklerden sonra içtiğini belirten Bozoğlu, "Bir tutam at kuyruğu, 4,5 karanfil, bir kabuk tarçını kaynamış suya atıyoruz. Gün içerisinde yemeklerden sonra tüketiyoruz" dedi. Sanatçı, sabahları tükettiği maydanoz, limon, nane, roka, salatalık ve dereotundan oluşan 'yeşil iksir' karışımının da tok tuttuğunu söyledi.

At kuyruğu otu nedir?

Son zamanlarda adını sıkça duyulan at kuyruğu otu, daha çok nemli ve bataklık yerlerde yetişen, 50 cm.’ye kadar uzayabilen, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Acı madde, saponin, tanen, silisik asit, çeşitli alkoloidler ve potasyum içerir. İğne yapraklar gövdeden kolayca ayrıldığında kuruma tamamlanmış olur. At kuyruğu çiçeği yapraklar ovuşturularak saptan ayrılır ve bir örtüye serilerek 1-2 gün boyunca tam olarak kurumaya bırakılır. Sonra ince kıyılır ve hava almayan kaplarda saklanır.

At kuyruğu otunun faydaları

Romatizma ve nıkris şikayetlerini azaltır.

Yaraların ve kesiklerin iyileşmesini hızlandırır.

Kanı temizler. Sindirim sistemini güçlendirir.

Vücut direncini arttırır.

Saçı besler ve kepeği önler.

Ağız ve bademcik iltihaplarında faydalıdır.

Böbrekleri temizler ve böbreklerde oluşan kum ve taşları dökmeye yardımcı olur.

Kronik öksürükte faydalıdır. İdrar ve balgam söktürücüdür.

At kuyruğu otunu nelere iyi gelir?

En önemli özelliği, bedende biriken sıvıları ödemleri organizmanın mineral dengesini bozmadan dışkılayabilmesidir.

Böbrek, idrar yolları ve mesane iltihabında başarıyla kullanılabilir.

Yüksek oranda içerdiği silisik asit sayesinde, akciğer hastalıklarında, katılgandoku, deri, saç ve tırnaklarla ilgili rahatsızlıklarda kullanılmalıdır.

Tüm deri hastalıklarında ve geç iyileşen yaralarda, kompres, yıkama veya banyo katkısı olarak kullanılabilir.

Kan dolaşımı bozukluklarında, kırıklar nedeniyle oluşan şişliklerde, bacak yaralarında ve deri rahatsızlıklarında da kullanılabilir.

Romatizma ve gut hastalıkları da, metabolizma bozukluğundan kaynaklanan hastalıklar olduğu için, silisik asit içerikli banyolarla çok olumlu etkilenebilirler.

Bel ağrılarında alınan tam banyolar çok rahatlatıcı olabilir.

Bademcik, dişeti ve ağız boşluğu iltihabında gargara ve çalkalama biçiminde kullanılır.

İstem dışı idrar kaçırmaya ve çocukların uykuda idrar kaçırmalarına karşı çay kürleri uygulanmalıdır.

Prostat büyümesi ve prostat iltihabına karşı kullanılabilecek bitkilerin başında gelir.

At kuyruğu otu nasıl kullanılır?

At Kuyruğu Bitkisinin toprak üstünde kalan kısımları kurutulup kaynatılmak suretiyle çay ve gargara olarak ya da haricen kullanılır. Pek çok faydalı etkiyi çay olarak içildiğinde gösterir. Ayrıca, Atkuyruğu suda kaynatıldıktan sonra elde edilen su, haricen egzama, sivilce, yara, çıban ve kıl dibi iltihaplarına karşı kullanılabilir. Bu su gargara olarak ise boğaz, bademcik ve dişeti iltihaplarına karşı faydalıdır.

At kuyruğu çayı kürü

Bir tatlı kaşığı dolusu ince kıyılmış atkuyruğu, orta boy bir su bardağı dolusu kaynama derecesindeki sıcak suyla haşlanır, üstü kapalı olarak 15-20 dakika demlendikten sonra süzülür. Günde 3-4 bardak taze demlenmiş çay, aç karnına veya öğün aralarında soğutulmadan içilir.