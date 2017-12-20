Yılbaşı sofraları için 3 lezzetli salata

Yeni bir yıla girerken çok tekrarlanan bir söz vardır. Nasıl girersen yeni yıl hep öyle geçermiş. Belki de bu inanıştan dolayıdır ki, herkes yılbaşı gecesi en mutlu en eğlenceli şekilde karşılamak ister yeni yılı.

2018’e girmeye sayılı günler kala eğer o gece evde olacaksanız yılbaşının iyi geçmesi için yaptığınız planların başında sofranız gelir. Hangi yemekleri pişireceğiniz, masayı nasıl hazırlayacağınız, hangi yemek takımını kullanacağınız, hangi salataları hazırlayacağınız gibi sorular günler öncesinden kafanızı kurcalar, en iyisi olması için çalışırsınız.

İşte eski yılı yeni yıla bağlayan o gecenin hem mutlu hem sağlıklı geçmesi açısından size çok lezzetli birkaç salata tarifi verelim. O gece hazırlayacağınız hindi, tavuk veya kırmızı et yemeklerinin yanına çok yakışacaktır. Şimdiden afiyet olsun ve iyi yıllar…

Havuçlu Kereviz Salatası

Porsiyon: 4-6 Kişilik Hazırlık: 10 dk Pişirme: 10 dk

Malzemeler:

3 su bardağı rendelenmiş kereviz

2 su bardağı rendelenmiş havuç

1 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

6 yemek kaşığı zeytinyağı

tuz

ceviz kırığı

Yapılışı:

Bilindiği gibi bu tip salatalarda malzemeyi kavurduğunuz zaman her zaman daha lezzetli sonuçlar elde edersiniz. Bu sefer de havucu ve kerevizi öncelikle zeytinyağı konulan tavaya alıp ayrı ayrı kavurun. Kavurma işleminden sonra biraz soğumaya bırakın. Sonrasında yağlı yoğurt, tuz ve birkaç diş sarımsağı ekleyip iyice karıştırın. Yarım saat kadar dinlendirdikten sonra üzerine ceviz kırıkları serpip masaya alabilirsiniz.

Yoğurtlu Nohut Salatası

Porsiyon: 4 Kişilik Hazırlık: 10 dk Pişirme: 5 dk

Malzemeler:

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı biber salçası

1 küçük soğan

tuz

karabiber

isteğe göre çok az kimyon

4-5 yemek kaşığı su

2 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

kuru nane

kırmızı pul biber

Maydanoz

Yapılışı:

1,5 su bardağı kadar nohutu haşlayın. (Bu işlemi bir gün öncesinden yaparsanız işiniz daha kolay olur). Soğanı piyazlık doğrayın. Tereyağı ve sıvıyağ ile birlikte tencereye alıp orta ateşte rengi değişinceye kadar kavurun.

Salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Nohutu, suyu ve baharatları ekleyerek suyunu çekene kadar karıştırarak pişirin.

Tabağı için düzme yoğurda sarımsak ve tuzu ekleyerek çırpın.

Yoğurdu servis tabağına alın üstüne hazırladığınız nohutu alın.

Nane, pul biber ve kıyılmış maydanoz serperek servis yapın.

Tuzda Patates

Porsiyon: 4 Kişilik Hazırlık: 10 dk Pişirme: 50 dk

Malzemeler:

6 adet orta boy patates

400 gr tuz (tepsiye yaymak için)

2 su bardağı kaşar peyniri rendesi

1-2 yemek kaşığı tereyağı

tuz

karabiber

çok az muskat rendesi

Yapılışı:

Patatesleri yıkayın ve kumu kalmayıncaya kadar fırçalayın. Temizledikten sonra iyice kurulayın.

Fırın tepsisine ya da orta boy bir fırın kabına tuzu yayın.

Patatesleri tuzun üstüne 1-2 santim aralıklarla dizin.

190 derece önceden ısıttığınız fırında ara sıra çevirerek yaklaşık 45-50 dakika pişirin. (20 dakika sonra 1 kez üst alt etmeniz yeterli)

Sıcak patatesleri 2 parçaya bölün ve kabuğunu yırtmadan bir kaşık yardımıyla içlerini karıştırma kasesine aktarın.

Kaseye aktardığınız içlere tereyağını ve kaşar peynirinin yarısını ilave ederek püre haline getirin. Tuz karabiber ve muskat ilave ederek lezzetlendirin.

Hazırladığınız püreyi patates kabuklarına paylaştırın. Ayırdığınız kaşar peynirini patateslere bölüştürün.

Fırının ızgarasını açın ve kaşar peynirleri kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak ya da ılık servis yapın.