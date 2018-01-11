YEMEK

Yıllardır uygulanan yemek alışkanlığımızdı: Balık ile rokayı birlikte tüketmeyin!

Yıllardır uygulanan yemek alışkanlığımızdı: Balık ile rokayı birlikte tüketmeyin!

Yıllardır uygulanan yemek alışkanlığımızdı: Balık ile rokayı birlikte tüketmeyin!

Hep yoğurt ile balık tüketimini konuştuk bugüne kadar. Peki ya rokayla balık yemenin zararlı olduğunu düşündünüz mü hiç?

Omega 3 bakımından son derece zengin olan balık, şüphesiz lezzet bakımından da oldukça üstün. İster kızartalım, ister ızgara yapalım istersek de fırınlayalım, her biri gerçekten ayrı ayrı sevilesi.

firinda-hamsi-tava

Görsel kaynak

Yıllarca konuşup durduğumuz konu; balık ile birlikte süt ve süt ürünleri tüketmekti. Ama şimdiki bahsedeceğimiz şey yoğurt konusunu arkada bırakacak gibi. Balığın yanına en çok yakıştırdığımız yeşillik roka.

640x360_1f34f519-3b85-4cc8-906f-664a3b64f21f

Hemen hemen her evde rokayla birlikte servis edilen balık, aslında yoğurttan çok daha tehlikeli.

palamut-izgara2

Balıkla beraber tüketilen roka, kalsiyum emilimini en aza indiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Kamuran Diğdem Özkahya, rokada bulunan yüksek demirin balıkla beraber tüketildiğinde kalsiyumu emdiğini söylüyor.

m_cevizli-roka-salatasi-tarifi-nedir

Özellikle de belirtiliyor, küçük kılçıklı balıklarla birlikte roka veya roka salatası tüketmeyin.

ÇİNEKOP

Yoğurt meselesine gelince de uzmanlar ekliyor: Taze balıkların yanında veya aynı gün içerisinde yoğurt veya süt ürünleri tüketmek bir tehlike yaratmıyor.

int-new-front-img22

Balığı belirtilen bu standartla göre tükettiğinizde ise faydaları saymakla bitmiyor:

Thai-Chili-Glazed-Salmon-1-1024x699-1-1024x699

Beyin fonksiyonlarını geliştirir ve alzheimer riskini en aza indirir.

Yüksek oranda Omega 3 kaynağı içerir.

Kan basıncını düşürür ve kalp ritmini düzenler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Gelişim çağındaki çocukların balık yemesi son derece önemlidir çünkü gelişime katkı sağlar.

Küçük balıklar, büyük balıklara oranla daha az ağır metal içerir. Bu sebeple küçük balık tüketmeniz tavsiye edilir.

Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 94 Oy
    valla bugüne kadar ölmedim bu saatten sonra da ölmem. zaten doktorların her dediğini yapmaya kalkarsak öldük demektir. her kafadan bir ses çıkıyor
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

En Çok Okunanlar

1 Yıllardır uygulanan yemek alışkanlığımızdı: Balık ile rokayı birlikte tüketmeyin! Yıllardır uygulanan yemek alışkanlığımızdı: Balık ile rokayı birlikte tüketmeyin!
2 Adana'da şırdan krizi! Dükkanlar bir bir kapanıyor... Adana'da şırdan krizi! Dükkanlar bir bir kapanıyor...
3 Evinizde kavanoz içinde 15 dakikada organik tereyağı yapabilirsiniz Evinizde kavanoz içinde 15 dakikada organik tereyağı yapabilirsiniz
4 Limonları dondurarak kullanın faydasına şaşıracaksınız! Limonları dondurarak kullanın faydasına şaşıracaksınız!
5 Adeta doğal eczane: Muz çiçeğindeki şaşırtıcı sağlık faydaları Adeta doğal eczane: Muz çiçeğindeki şaşırtıcı sağlık faydaları
6 Gözümüz yok gerçi... Bir oturuşta en az 2.5 kilo et yiyen ünlü isimler Gözümüz yok gerçi... Bir oturuşta en az 2.5 kilo et yiyen ünlü isimler

Haftanın En İyileri

1 Adeta doğal eczane: Muz çiçeğindeki şaşırtıcı sağlık faydaları Adeta doğal eczane: Muz çiçeğindeki şaşırtıcı sağlık faydaları
2 Bu gıdalara dikkat! Boy uzatıyorlar Bu gıdalara dikkat! Boy uzatıyorlar
3 Bunları yiyin diyetinizin ikinci gününde pes etmeyin Bunları yiyin diyetinizin ikinci gününde pes etmeyin
4 Kanser hastası kadının denemediği tedavi kalmadı, şifayı zerdeçalda buldu Kanser hastası kadının denemediği tedavi kalmadı, şifayı zerdeçalda buldu
5 İltihaplı bademcikleri antibiyotik kullanmadan iyileştirmenin en basit yolu! İltihaplı bademcikleri antibiyotik kullanmadan iyileştirmenin en basit yolu!
6 İşkembenin Faydaları Nelerdir? İşkembenin Faydaları Nelerdir?
Tarifler

Bal kabaklı daha da nefis: Tahinli çıtır rulo tarifi

Keşfet

Adana'da şırdan krizi! Dükkanlar bir bir kapanıyor...

Keşfet

Evinizde kavanoz içinde 15 dakikada organik tereyağı yapabilirsiniz

Keşfet

Limonları dondurarak kullanın faydasına şaşıracaksınız!

Keşfet

Havuç şişmanlatır mı! Havucu çiğ mi, pişirerek mi yemeliyiz?

Keşfet

Bu kürü gece tüketin sabaha kadar bel yağlarınızı eritin!

Keşfet

Adeta doğal eczane: Muz çiçeğindeki şaşırtıcı sağlık faydaları

Keşfet

Kestanenin kabuğu en kolay şekilde nasıl soyulur?

Keşfet

Domatesi asla çiğ tüketmeyin! Neden mi?

Keşfet

Sütünde şifa buldu sonrasında çiftlik kurdu!

Keşfet

Bu gıdalara dikkat! Boy uzatıyorlar

Keşfet

Katırtırnağı adını duydunuz mu? Mucizevi sarışının inanılmaz faydaları

Keşfet

Ünlü aşçılardan alınan 15 pişirme önerisi

Tarifler

Kuru yufkalı ya da yumurtalı: Sucuk içi tarifi

Tarifler

Biraz tuzlu, biraz tatlı: Tatlı tuzlu kaçamaklar