Yıllardır uygulanan yemek alışkanlığımızdı: Balık ile rokayı birlikte tüketmeyin!

Hep yoğurt ile balık tüketimini konuştuk bugüne kadar. Peki ya rokayla balık yemenin zararlı olduğunu düşündünüz mü hiç?
Omega 3 bakımından son derece zengin olan balık, şüphesiz lezzet bakımından da oldukça üstün. İster kızartalım, ister ızgara yapalım istersek de fırınlayalım, her biri gerçekten ayrı ayrı sevilesi.
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Yıllarca konuşup durduğumuz konu; balık ile birlikte süt ve süt ürünleri tüketmekti. Ama şimdiki bahsedeceğimiz şey yoğurt konusunu arkada bırakacak gibi. Balığın yanına en çok yakıştırdığımız yeşillik roka.
Hemen hemen her evde rokayla birlikte servis edilen balık, aslında yoğurttan çok daha tehlikeli.
Balıkla beraber tüketilen roka, kalsiyum emilimini en aza indiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Kamuran Diğdem Özkahya, rokada bulunan yüksek demirin balıkla beraber tüketildiğinde kalsiyumu emdiğini söylüyor.
Özellikle de belirtiliyor, küçük kılçıklı balıklarla birlikte roka veya roka salatası tüketmeyin.
Yoğurt meselesine gelince de uzmanlar ekliyor: Taze balıkların yanında veya aynı gün içerisinde yoğurt veya süt ürünleri tüketmek bir tehlike yaratmıyor.
Balığı belirtilen bu standartla göre tükettiğinizde ise faydaları saymakla bitmiyor:
Beyin fonksiyonlarını geliştirir ve alzheimer riskini en aza indirir.
Yüksek oranda Omega 3 kaynağı içerir.
Kan basıncını düşürür ve kalp ritmini düzenler.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Gelişim çağındaki çocukların balık yemesi son derece önemlidir çünkü gelişime katkı sağlar.
Küçük balıklar, büyük balıklara oranla daha az ağır metal içerir. Bu sebeple küçük balık tüketmeniz tavsiye edilir.