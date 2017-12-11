Yiyecekseniz ondan yiyin: Bir ısırığı cinsel arzuları coşturuyor...

Kalbe giden yol mideden geçer diye bir söz vardır. Bu sözü sakın göz ardı etmeyin. Çikolata ile hem sevdiğinizin kalbini hem de cinselliği fethedin.

Yerken insanı farklı hazlara sürükleyen ve hep seksi bir yiyecek olarak bilenen çikolata, sadece kokusuyla mutluluk hormonu endorfini harekete geçirir.

Rengi ve kokusuyla gecenize heyecan katacak çikolata, cinsel yaşamın en yakın dostlarından biri olarak kabul edilir. Kadınları ve erkekleri tahrik ettiği kabul edilen çikolata kişiler üzerinde mutluluk hissi uyandırır.

Seksi yiyecek

Yapılan tıbbi çalışmalarda, çikolatadaki kakao ve feniletilamin seks sırasında ortaya çıkan endorfin hormonlarını tetiklediği ve böylece cinsel arzuyu artırdığı belirlendi.

Tabii çikolatanın içindeki yüksek şekeri ve kaloriyi de göz ardı etmemek gerek. Çikolata aynı zamanda cinsel uyarıcı ve keyif vericidir. Çikolata beyindeki serotonin seviyesini arttırır, ve mutluluk hissi verir. Kadınlar erkeklere nispeten çikolatanın bu özelliklerine karşı daha duyarlıdır.

Bitter çikolatayı tercih edin

Kimyacılar çikolatanın içindeki maddelerin, insanın ruh hali üzerinde değer bir etki yarattığını söylüyorlar. Özellikle siyah çikolatanın kadınlarda daha etkili olduğu hem tahrik edip hem de güç verdiği belirtiliyor.

Aşk etkisi yaratıyor

Çikolatanın afrodizyak etkisi de bilinen bir gerçek. Ayrıca çikolata içerdiği phenylethyamine maddesiyle 'aşk etkisi' yaratıyor. Yani yiyen insan daha kolay aşık oluyor.