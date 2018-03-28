Restorandaki görevli kadın müşterinin verdiği sosisli siparişini aldıktan sonra yemeği hazırlamaya koyuldu. Sonrasında bakın neler yaşandı!
Yok artık! Cinsel organına sürüp müşteriye servis etti
Görüntüler yurt dışındaki bir restoranın güvenlik kamerasından. Restoranın mutfak bölümünde çalışan kadın yaptığı hareketle ağızları açık bıraktı.
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Sosisli siparişini bu şekilde servis etti
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Restorandaki görevli kadın müşterinin verdiği sosisli siparişini aldıktan sonra yemeği hazırlamaya koyuldu
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Mutfak boşaldığında genç kadın önce etrafı gözden geçirdi
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Tekrar servis etti
Çevreyi kontrol ettikten sonra sosisi cinsel organına süren kadın, sonrasında tekrar sosisi ekmeğin arasına yerleştirdi ve servis etti.
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Görüntüler sosyal medyada yayılınca kadın işinden kovuldu ve mahkemeye verildi
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Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu
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