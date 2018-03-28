YEMEK

Yok artık! Cinsel organına sürüp müşteriye servis etti

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.03.2018 09:44 | Son Güncelleme

Görüntüler yurt dışındaki bir restoranın güvenlik kamerasından. Restoranın mutfak bölümünde çalışan kadın yaptığı hareketle ağızları açık bıraktı.

Restorandaki görevli kadın müşterinin verdiği sosisli siparişini aldıktan sonra yemeği hazırlamaya koyuldu. Sonrasında bakın neler yaşandı!

Yok artık! Cinsel organına sürüp müşteriye servis etti

Görüntüler yurt dışındaki bir restoranın güvenlik kamerasından. Restoranın mutfak bölümünde çalışan kadın yaptığı hareketle ağızları açık bıraktı.

1 / 7

Sosisli siparişini bu şekilde servis etti

Sosisli siparişini bu şekilde servis etti
2 / 7

Restorandaki görevli kadın müşterinin verdiği sosisli siparişini aldıktan sonra yemeği hazırlamaya koyuldu

Restorandaki görevli kadın müşterinin verdiği sosisli siparişini aldıktan sonra yemeği hazırlamaya koyuldu
3 / 7

Mutfak boşaldığında genç kadın önce etrafı gözden geçirdi

Mutfak boşaldığında genç kadın önce etrafı gözden geçirdi
4 / 7

Tekrar servis etti

Tekrar servis etti
Çevreyi kontrol ettikten sonra sosisi cinsel organına süren kadın, sonrasında tekrar sosisi ekmeğin arasına yerleştirdi ve servis etti.
5 / 7

Görüntüler sosyal medyada yayılınca kadın işinden kovuldu ve mahkemeye verildi

Görüntüler sosyal medyada yayılınca kadın işinden kovuldu ve mahkemeye verildi
6 / 7

işinden oldu

işinden oldu
7 / 7

Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu

Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yemek servisi sütlaç nasıl yapılır

En Çok Okunan Haberler

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Survivor 2018 34. bölüm fragmanı! 'Kimse parazit gibi yaşayıp şampiyon olamaz'

Survivor 2018 34. bölüm fragmanı! 'Kimse parazit gibi yaşayıp şampiyon olamaz'

Sen Anlat Karadeniz dizisinde şoke eden kadına şiddet sahnesi! Vedat bu defa Berrak'a işkence yaptı

Sen Anlat Karadeniz dizisinde şoke eden kadına şiddet sahnesi! Vedat bu defa Berrak'a işkence yaptı

Diriliş Ertuğrul 113. bölüm fragmanı! Diriliş Ertuğrul'da kim öldü?

Diriliş Ertuğrul 113. bölüm fragmanı! Diriliş Ertuğrul'da kim öldü?

Burak Özçivit'ten o iddialara yanıt geldi

Burak Özçivit'ten o iddialara yanıt geldi

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarı finalinde Nehir Miray Atıcı jüriyi mest etti! Nehir Miray Atıcı kimdir?

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarı finalinde Nehir Miray Atıcı jüriyi mest etti! Nehir Miray Atıcı kimdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anneler dikkat!Turuncu'ya uyarı, kırmızı'ya yasak

Anneler dikkat!Turuncu'ya uyarı, kırmızı'ya yasak

Ona at çişi yumurtası diyorlar! İşte 2,5 ayda oluşan yumurta

Ona at çişi yumurtası diyorlar! İşte 2,5 ayda oluşan yumurta

Anne eli değmiş börekler yapmanın 7 pratik yolu

Anne eli değmiş börekler yapmanın 7 pratik yolu

Padişah macunu diyorlar! 41 çeşit baharatta binbir şifa

Padişah macunu diyorlar! 41 çeşit baharatta binbir şifa

Günde 2 tane lekeli olanlardan yerseniz...

Günde 2 tane lekeli olanlardan yerseniz...

Bu sakız çiğnedikçe iyileştiriyor

Bu sakız çiğnedikçe iyileştiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.