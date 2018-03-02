Görüntülere hazır olun!

Yok artık! Domatesin içinden çilek çıktı

Nerede o eski mis kokulu meyveler, sebzeler... Hormonun yetkiyi ele geçirdiği şu günlerde ne yediğimizi bilemez olduk!

1 / 7 Hormonun dibine vurmuş! Neler yediğimizi bilemez olduk artık... Nasıl bir hormon kullandılarsa domatesin içinden çilek görünümlü başka bir şey türemiş.

2 / 7 Avuç içi büyüklüğünde bir çilek. Bu görüntüye tabii ki hormon sayesinde ulaştı!

3 / 7 Bu sebzeyi tanımlamak ise mümkün değil

4 / 7 Tek bir elma ama değil gibi de

5 / 7 Tıpkı domateste olduğu gibi biberin içinden de başka bir biber çıkıyor

6 / 7 Dünyanın en büyük limonu bu olsa gerek