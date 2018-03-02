YEMEK

Yok artık! Domatesin içinden çilek çıktı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.03.2018 12:00 | Son Güncelleme

Nerede o eski mis kokulu meyveler, sebzeler... Hormonun yetkiyi ele geçirdiği şu günlerde ne yediğimizi bilemez olduk!

Görüntülere hazır olun!

Yok artık! Domatesin içinden çilek çıktı

Nerede o eski mis kokulu meyveler, sebzeler... Hormonun yetkiyi ele geçirdiği şu günlerde ne yediğimizi bilemez olduk!

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Hormonun dibine vurmuş!

Hormonun dibine vurmuş!
Neler yediğimizi bilemez olduk artık... Nasıl bir hormon kullandılarsa domatesin içinden çilek görünümlü başka bir şey türemiş.
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Avuç içi büyüklüğünde bir çilek. Bu görüntüye tabii ki hormon sayesinde ulaştı!

Avuç içi büyüklüğünde bir çilek. Bu görüntüye tabii ki hormon sayesinde ulaştı!
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Bu sebzeyi tanımlamak ise mümkün değil

Bu sebzeyi tanımlamak ise mümkün değil
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Tek bir elma ama değil gibi de

Tek bir elma ama değil gibi de
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Tıpkı domateste olduğu gibi biberin içinden de başka bir biber çıkıyor

Tıpkı domateste olduğu gibi biberin içinden de başka bir biber çıkıyor
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Dünyanın en büyük limonu bu olsa gerek

Dünyanın en büyük limonu bu olsa gerek
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Bu yumurtaların sarısı ortada yok

Bu yumurtaların sarısı ortada yok
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Anahtar Kelimeler:
yemek sağlık

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
o zaman napıyoruz,çiftçiyi acımıyoruz..
ULEN VAJİNA SANDIM YA LAAA :)
GÜLERİZ AĞLANACAK HALİMİZE. SORARSAN BİR HÜKÜMET BİRDE BAKANLIK VAR BU ÜLKEDE ????
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