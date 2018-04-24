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Yok artık: Gerçek insan parmağı içinde bulunan kokteyli kana kana içiyorlar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.04.2018 10:31 | Son Güncelleme

Donan parmaklarla hazırlanan bir kokteyl ve onu doya doya içen insanlar... Aslında bu içeceklerin birden çok hikayesi var!

Donan parmaklarla hazırlanan bir kokteyl ve onu doya doya içen insanlar... Aslında bu içeceklerin birden çok hikayesi var!

Yok artık: Gerçek insan parmağı içinde bulunan kokteyli kana kana içiyorlar

Donan parmaklarla hazırlanan bir kokteyl ve onu doya doya içen insanlar... Aslında bu içeceklerin birden çok hikayesi var!

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Kanada'da insanların cesaretlerini sınamak için birbirlerine ikram ettikleri bu kokteyl içinde gerçek insan parmağı bulunuyor.

Kanada'da insanların cesaretlerini sınamak için birbirlerine ikram ettikleri bu kokteyl içinde gerçek insan parmağı bulunuyor.
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Bu olayın ardında yatan farklı efsaneler var:

Bu olayın ardında yatan farklı efsaneler var:
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Her yıl şubat ayında Kanada'da gerçekleşen sıcaklığın -50 dereceleri bulduğu zorlu yarışmada, ayak parmağını hava sıcaklığının etkisiyle kaybetmek zorunda kalan İngiliz yarışmacının hikayesi...

Her yıl şubat ayında Kanada'da gerçekleşen sıcaklığın -50 dereceleri bulduğu zorlu yarışmada, ayak parmağını hava sıcaklığının etkisiyle kaybetmek zorunda kalan İngiliz yarışmacının hikayesi...
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Zorlu şartlarda parkurda ilerleyen yarışmacı, 30 saat sonra donma belirtisi sonucu düştü. Kanada'da bir hastanede tedavi altına alındı.

Zorlu şartlarda parkurda ilerleyen yarışmacı, 30 saat sonra donma belirtisi sonucu düştü. Kanada'da bir hastanede tedavi altına alındı.
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Hastanede kaldığı süreçte görevli bir hemşire, geçmişten kalma bir hikayeyi yarışmacı ile paylaştı.

Hastanede kaldığı süreçte görevli bir hemşire, geçmişten kalma bir hikayeyi yarışmacı ile paylaştı.
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Hemşirenin anlattığı hikayede ayak parmaklarını kaybeden biri onları bir bara bağışlamış. Bu hikayeden etkilenen sporcu ise, kendi ayak parmaklarını bir bara bağışlamak istedi.

Hemşirenin anlattığı hikayede ayak parmaklarını kaybeden biri onları bir bara bağışlamış. Bu hikayeden etkilenen sporcu ise, kendi ayak parmaklarını bir bara bağışlamak istedi.
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Bu konuyla ilgili birden çok hikaye mevcut. Bahsedilenler gerçek mi değil mi bilemiyoruz ama görüntü epey çirkin. Peki sizin fikriniz nedir? Böyle bir içeceği dener miydiniz?

Bu konuyla ilgili birden çok hikaye mevcut. Bahsedilenler gerçek mi değil mi bilemiyoruz ama görüntü epey çirkin. Peki sizin fikriniz nedir? Böyle bir içeceği dener miydiniz?
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parmaklı kokteyl İçecekler

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