Donan parmaklarla hazırlanan bir kokteyl ve onu doya doya içen insanlar... Aslında bu içeceklerin birden çok hikayesi var!
Yok artık: Gerçek insan parmağı içinde bulunan kokteyli kana kana içiyorlar
Donan parmaklarla hazırlanan bir kokteyl ve onu doya doya içen insanlar... Aslında bu içeceklerin birden çok hikayesi var!
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Kanada'da insanların cesaretlerini sınamak için birbirlerine ikram ettikleri bu kokteyl içinde gerçek insan parmağı bulunuyor.
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Bu olayın ardında yatan farklı efsaneler var:
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Her yıl şubat ayında Kanada'da gerçekleşen sıcaklığın -50 dereceleri bulduğu zorlu yarışmada, ayak parmağını hava sıcaklığının etkisiyle kaybetmek zorunda kalan İngiliz yarışmacının hikayesi...
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Zorlu şartlarda parkurda ilerleyen yarışmacı, 30 saat sonra donma belirtisi sonucu düştü. Kanada'da bir hastanede tedavi altına alındı.
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Hastanede kaldığı süreçte görevli bir hemşire, geçmişten kalma bir hikayeyi yarışmacı ile paylaştı.
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Hemşirenin anlattığı hikayede ayak parmaklarını kaybeden biri onları bir bara bağışlamış. Bu hikayeden etkilenen sporcu ise, kendi ayak parmaklarını bir bara bağışlamak istedi.
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Bu konuyla ilgili birden çok hikaye mevcut. Bahsedilenler gerçek mi değil mi bilemiyoruz ama görüntü epey çirkin. Peki sizin fikriniz nedir? Böyle bir içeceği dener miydiniz?
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