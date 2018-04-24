Donan parmaklarla hazırlanan bir kokteyl ve onu doya doya içen insanlar... Aslında bu içeceklerin birden çok hikayesi var!

Yok artık: Gerçek insan parmağı içinde bulunan kokteyli kana kana içiyorlar

Donan parmaklarla hazırlanan bir kokteyl ve onu doya doya içen insanlar... Aslında bu içeceklerin birden çok hikayesi var!

1 / 7 Kanada'da insanların cesaretlerini sınamak için birbirlerine ikram ettikleri bu kokteyl içinde gerçek insan parmağı bulunuyor.

2 / 7 Bu olayın ardında yatan farklı efsaneler var:

3 / 7 Her yıl şubat ayında Kanada'da gerçekleşen sıcaklığın -50 dereceleri bulduğu zorlu yarışmada, ayak parmağını hava sıcaklığının etkisiyle kaybetmek zorunda kalan İngiliz yarışmacının hikayesi...

4 / 7 Zorlu şartlarda parkurda ilerleyen yarışmacı, 30 saat sonra donma belirtisi sonucu düştü. Kanada'da bir hastanede tedavi altına alındı.

5 / 7 Hastanede kaldığı süreçte görevli bir hemşire, geçmişten kalma bir hikayeyi yarışmacı ile paylaştı.

6 / 7 Hemşirenin anlattığı hikayede ayak parmaklarını kaybeden biri onları bir bara bağışlamış. Bu hikayeden etkilenen sporcu ise, kendi ayak parmaklarını bir bara bağışlamak istedi.