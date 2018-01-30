YEMEK

Yumurta diyetiyle 14 günde 6 kilo verme garantisi

Yumurta diyetiyle 14 günde 6 kilo verme garantisi

Yumurta diyetiyle 14 günde 6 kilo verme garantisi

Kilo verme, fit bir vücuda sahip olma, sağlıklı beslenme son yılların popüler deyimleri arasındadır. Konu sağlık ve kilo verme olunca vazgeçemeyeceğimiz besinlerden biri de yumurtadır.

Yumurta, vitamin ve mineral deposu olmasının yanısıra metabolizmayı hızlandırıp yağ yakan ve dolayısıyla zayıflamaya yardım eden harika bir besindir.

ABD'deki son zayıflama trendlerinden biri olan ve Avrupa’da da yayılan haşlanmış yumurta diyeti de popüler hale gelmiş, hızlı sonuç almak isteyenlerin başvurduğu bir program olmuştur.

Hızlı kilo vermek isteyenlerin denediği haşlanmış yumurta diyeti, yumurta, narenciye ürünleri, sebzeler ve su içeren yapması da zor olmayan bir diyettir. Ancak diyetin püf noktası sudur. Bu diyeti sağlıklı uygulayabilmek için günde en az 8-10 bardak su içilmesi önerilmektedir. İşte iki haftada 6 kilo vermenize yardım edecek yumurta diyeti…

1.GÜN: Kahvaltıda az yağlı süt, 2 haşlanmış yumurta, 2 portakal. Öğle yemeğinde haşlanmış derisiz tavuk, küçük bir kase yoğurt. Akşam 1 portakal ve haşlanmış 2 yumurta ve tavuk.

2. GÜN: Sabah 2 haşlanmış yumurta, 1 limon suyu. Öğle, 1 greyfurt, ızgara balık. Akşam yemeğinde 3 haşlanmış yumurta.

3. GÜN: Kahvaltıda 2 haşlanmış yumurta 1 bardak limon suyu. Öğle 1 greyfurt, haşlanmış kırmızı et. Akşam yemeğinde 3 yumurta.

4. GÜN: Kahvaltıda soğan, dereotu ve maydanozla hazırlanacak 3 yumurta. Öğle, haşlanmış tavuk. Akşam yemeğinde 2 portakal, 1 haşlanmış yumurta.

5. GÜN: 2 haşlanmış yumurta, 2 havuç. Öğlen, taze kısılmış portakal suyu, 2 havuç. Akşam 1 haşlanmış yumurta, buğulama balık.

6. GÜN: Kahvaltıda yoğurt, portakal veya limon suyu. Öğle 2 greyfurt ve 2 haşlanmış yumurta. Akşam bir bardak su.

7. GÜN: Kahvaltıda greyfurt suyu 2 yumurta. Öğle 1 portakal haşlanmış kırmızı et. Akşam yemeğinde 1 bardak su.

Önemli bir not düşmemizde fayda var; bu diyeti uygulamadan önce muhakkak bir uzamana danışın, sağlığınız her şeyden önemli!

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