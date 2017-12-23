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Yumurtalarınızı 6 ay saklayabilirsiniz. İşte en pratik yollar

Yumurtalarınızı 6 ay saklayabilirsiniz. İşte en pratik yollar

Yumurtalarınızı 6 ay saklayabilirsiniz. İşte en pratik yollar

Yumurta özellikle kahvaltı sofralarımızda vazgeçemediğimiz ve farklı şekillerde tükettiğimiz faydalı bir yiyecektir. Ancak yumurta sevenler bilir, kış aylarında yumurta sıkıntısı çekilebilir ve daha pahalı olur.

Eğer isterseniz yumurtalarınızı yazın daha ucuz olduğu günlerde alıp kış sonuna kadar saklayabilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki yumurtaları bozulmadan ve sağlık açısından yararını kaybetmeden uzun süre nasıl saklarız?

-Öncelikle yumurta büyük soğuk hava depolarında uzun süre saklanabilir ama bu daha çok bu işin ticaretini yapan toptancı firmaların işidir.

-Evlerimizde saklamak için kolaylıkla yapabileceğimiz ikinci bir usul vardır bu da yumurtaların kabuklarındaki gözenekleri kapamaktır. Yumurtaların gözeneklerini kapamak için bunları eritilmiş balmumu, parafin, kollodyum gibi maddelere batırarak yüzlerini sıvamak gerekir. Balmumu ve benzeri maddelerle sıvanmış yumurtaları sonra ince ince kum veya kömür tozu, ince tuz, kepek, odun talaşı veya kül içerisine ve sivri uçları yukarı gelecek biçimde ve aralıklı olarak yerleştirmeli. Yumurtaların üzerlerini yukarıda adını verdiğimiz maddelerle örttükten sonra aylarca bozulmadan saklayabilirsiniz.

Yumurtaları kireçli suda da bozulmadan saklamak mümkündür. Ancak bu usulle saklanmış yumurtaları haşlamak gerektiği vakit yumurtayı kaynar suya atmadan önce ince bir toplu iğneyle yumurtanın kabuğunu hafifçe delmek gerekir.

On litre suya bir kilo kireç koyup bunu iyice karıştırıp açık havada on iki saat kadar bırakmalı. Bu süre içinde kireç kabın dibinde toplanır. Sonra yavaşça kireç kaymağından aktarma edilip elde edilecek berrak kireç suyu yumurtaların saklanması için kullanılır. Ancak, kireç suyunun hava ile temasında bazı kimyasal olaylar sonucunda sudaki kirecin oranı zamanla azalacaktır.

Bunun için önce yumurtaların saklanacağı kabın dibine ince bir sıra sönmemiş kireç tozu serpilir. Bunun üstüne yumurtalar düzenli bir biçimde yerleştirilir. Yumurtalar yerleştirildikten sonra berrak kireç suyu yumurtaların üstünü tamamen örtecek bir biçimde kaba doldurulur. Bu biçimde saklanacak yumurtalar Ağustos ayından yılbaşına, hatta Mart sonlarına kadar taze olarak saklanabilir.

Yumurtaları yazdan kış sonuna, hatta ilkbahara kadar saklamanın bir usulü daha vardır. En iyi usul bu ise de biraz pahalıya mal olmaktadır. Bu usulde yumurtalar "silicade de soude' eriyiğinde saklanır. Bir ölçek silicade de soude 10-12 ölçek suda eriyebilir. Bu ilâcı ecza depolarında bulmak mümkündür.

Kışa saklanacak yumurtalar küp veya tahta fıçılara yerleştirildikten sonra on ölçek suya 1 ölçek silicade de soude koymak üzere hazırlanacak karışım yumurtaların üstüne dökülür ve bunların üstü iyice örtülür. İsteyenler yumurtalarını doğrudan doğruya silicade de soude eriyiğinde de saklayabilirler. O vakit yumurtaları bu eriyiğe sokup çıkarmak ve beyaz bir kâğıt üstüne koyup bir süre kurutmak gerekir. Yumurtaların üstündeki silicade de soude zarı kuruyunca bunları teker teker kâğıtlara sarıp serin bir yerde saklamalı. Böylece yazdan kışa saklanacak yumurtalar bozulmadan ilkbahara kadar kalabilir.

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