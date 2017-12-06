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Yumurtanın üzerinde bulunan sayılar ne anlama geliyor?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.12.2017 11:24 | Son Güncelleme

Yumurta üzerine oynanan oyunlara son vermek için kodlama dönemi başlıyor. Peki nedir bu kodlama? Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın el attığı bu konuyu detaylarıyla işliyoruz.

Yumurtanın üzerinde bulunan sayılar ne anlama geliyor?

Son zamanarda yumurta fiyatları devamlı ve düzensiz bir şekilde değişkenlik gösteriyor. Gezen tavuk, kümes tavuğu, kümeste özgür tavuk, organik tavuk derken yumurta fiyatları aldı başını gitti. Üstelik bu yumurtalara bir de hile karışınca hangi ürün orjinal hangisi değil ayırt etmek bir hayli zorlaştı.

1252250

Bu duruma el atan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı "yetiştirme metodu kodu"'nu hayata geçirdi. Yeni döneme girilen yumurta satışında üzerinde kod bulunmayan yumurtalar artık satılmayacak.

Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası önüne, organik yetiştiricilik için 0, free range (açık dolaşıma erişim) yetiştiricilik için 1, kümeste kafessiz yetiştiricilik için 2 ve kafesli yetiştiricilik için 3 olacak şekilde sistem tarafından otomatik verilecek. Bu sayede hangi yumurta organik, hangi yumurta gezen tavuğa ait vs. anlaması çok daha kolay olacak.

0 numaralı kod:

5a1fa38a61361f1acc9004ad

Yumurtanın organik bir şekilde üretildiğini işaret eder. Tavuğa verilen yem organiktir ve tavuğa hiçbir şekilde hormon uygulanmamıştır. Yumurtalar arasında en sağlıklı olanı ve de en pahalısıdır.

1 numaralı kod:

gezen

Gezen tavuk yumurtası kodudur. Tavuğun rahatça gezebileceği alanı mevcuttur. Ama bu tavuklara hormon ya da GDO'suz yem kısıtlaması gibi bir durum söz konusu değildir.

2 numaralı kod:

avrupada_bocek_ilacli_yumurta_alarmi_1501879064_0179

Kümes içinde dolaşan tavuktur. Bu tavuklar için dar bir kümes alanı düşünmeyin. Belirli bir alan içerisinde rahat hareket edebilirler. Yine bu koda sahip olanların yem ve hormon konusunda bir kısıtlamaları yoktur.

3 numaralı kod:

3

Kafeste büyüyen tavuktur. En sağlıksız yumurta diyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
yumurta kodlama dönemi

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