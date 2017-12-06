Yumurtanın üzerinde bulunan sayılar ne anlama geliyor?

Son zamanarda yumurta fiyatları devamlı ve düzensiz bir şekilde değişkenlik gösteriyor. Gezen tavuk, kümes tavuğu, kümeste özgür tavuk, organik tavuk derken yumurta fiyatları aldı başını gitti. Üstelik bu yumurtalara bir de hile karışınca hangi ürün orjinal hangisi değil ayırt etmek bir hayli zorlaştı.
Bu duruma el atan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı "yetiştirme metodu kodu"'nu hayata geçirdi. Yeni döneme girilen yumurta satışında üzerinde kod bulunmayan yumurtalar artık satılmayacak.
Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası önüne, organik yetiştiricilik için 0, free range (açık dolaşıma erişim) yetiştiricilik için 1, kümeste kafessiz yetiştiricilik için 2 ve kafesli yetiştiricilik için 3 olacak şekilde sistem tarafından otomatik verilecek. Bu sayede hangi yumurta organik, hangi yumurta gezen tavuğa ait vs. anlaması çok daha kolay olacak.
Yumurtanın organik bir şekilde üretildiğini işaret eder. Tavuğa verilen yem organiktir ve tavuğa hiçbir şekilde hormon uygulanmamıştır. Yumurtalar arasında en sağlıklı olanı ve de en pahalısıdır.
Gezen tavuk yumurtası kodudur. Tavuğun rahatça gezebileceği alanı mevcuttur. Ama bu tavuklara hormon ya da GDO'suz yem kısıtlaması gibi bir durum söz konusu değildir.
Kümes içinde dolaşan tavuktur. Bu tavuklar için dar bir kümes alanı düşünmeyin. Belirli bir alan içerisinde rahat hareket edebilirler. Yine bu koda sahip olanların yem ve hormon konusunda bir kısıtlamaları yoktur.
Kafeste büyüyen tavuktur. En sağlıksız yumurta diyebiliriz.
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