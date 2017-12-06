Yumurtanın üzerinde bulunan sayılar ne anlama geliyor?

Son zamanarda yumurta fiyatları devamlı ve düzensiz bir şekilde değişkenlik gösteriyor. Gezen tavuk, kümes tavuğu, kümeste özgür tavuk, organik tavuk derken yumurta fiyatları aldı başını gitti. Üstelik bu yumurtalara bir de hile karışınca hangi ürün orjinal hangisi değil ayırt etmek bir hayli zorlaştı.

Bu duruma el atan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı "yetiştirme metodu kodu"'nu hayata geçirdi. Yeni döneme girilen yumurta satışında üzerinde kod bulunmayan yumurtalar artık satılmayacak.

Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası önüne, organik yetiştiricilik için 0, free range (açık dolaşıma erişim) yetiştiricilik için 1, kümeste kafessiz yetiştiricilik için 2 ve kafesli yetiştiricilik için 3 olacak şekilde sistem tarafından otomatik verilecek. Bu sayede hangi yumurta organik, hangi yumurta gezen tavuğa ait vs. anlaması çok daha kolay olacak.

0 numaralı kod:

Yumurtanın organik bir şekilde üretildiğini işaret eder. Tavuğa verilen yem organiktir ve tavuğa hiçbir şekilde hormon uygulanmamıştır. Yumurtalar arasında en sağlıklı olanı ve de en pahalısıdır.