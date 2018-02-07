Yumurtayı bir de böyle deneyin! İşte Karatay’ın yumurta diyet listesi

Zaman zaman bilinen yargıları yıkarak şok açıklamalar yapan Prof. Karatay, yumurtanın kolesterolü yükseltmediğini hatta düşürdüğünü belirterek sindirilmesi sırasında da oldukça yüksek bir kalori harcandığını kaydetti. Çünkü yumurta hazmedilmesi zor bir besindi ve uzun süre tokluk hissi oluşturuyordu.

Kayısı kıvamında yumurta daha yararlı

Doğal ortamda, doğal şekilde beslenmiş olan tavukların yumurtası da doğal ve sağlıklı olduğundan kan kolesterolünü düşürür. Yumurta, diyet yapanlar için kilo vermeye yardımcı en önemli besinlerden biridir. Yumurtayı pişirirken de dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Yumurta suda kayısı kıvamında olacak şekilde haşlanmalıdır. Veya tereyağı kullanılarak omlet yapılabilir, sevenler için menemen şeklinde tüketilebilir. Katı bir şekilde pişirilen yumurta kanserojen yapıda bulunmaktadır.

Günlük Olarak Kaç Yumurta Tüketilebilir?

Yumurta, omega-3 içermesinden dolayı diyet yapanların listelerinde tüketilmesi gereken besinler arasında yer almaktadır. Kahvaltıların olmazsa olmazı yumurtanın hem sarısı hem de beyazı içerdikleri vitaminler sayesinde oldukça faydalıdır. Yumurtanın sarı kısmında bulunan kolin maddesi karaciğerin yağlanmasını engelleyen çok önemli bir besindir. Günlük olarak 9-10 tane yumurta yenebilir hiçbir zararı yoktur, rahatlıkla tüketilebilir. Yumurtanın sarı kısmında 150mg. kolesterol içermektedir.