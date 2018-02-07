YEMEK

Yumurtayı bir de böyle deneyin! İşte Karatay’ın yumurta diyet listesi

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.02.2018 17:33 | Son Güncelleme

Yıllarca yumurtanın kolesterolü yükselttiği bu özelliğinden dolayı da az tüketilmesi gerektiği söyleniyordu. Ancak bilinenin aksine bu görüşün çok ta kabul edilir olmadığı dile getirilmeye başlanınca tüm fikirler altüst oldu. Buna karşı gelenlerin başında da Prof.Dr.Canan Karatay yer aldı.

Yumurtayı bir de böyle deneyin! İşte Karatay’ın yumurta diyet listesi

Zaman zaman bilinen yargıları yıkarak şok açıklamalar yapan Prof. Karatay, yumurtanın kolesterolü yükseltmediğini hatta düşürdüğünü belirterek sindirilmesi sırasında da oldukça yüksek bir kalori harcandığını kaydetti. Çünkü yumurta hazmedilmesi zor bir besindi ve uzun süre tokluk hissi oluşturuyordu.

Kayısı kıvamında yumurta daha yararlı

Doğal ortamda, doğal şekilde beslenmiş olan tavukların yumurtası da doğal ve sağlıklı olduğundan kan kolesterolünü düşürür. Yumurta, diyet yapanlar için kilo vermeye yardımcı en önemli besinlerden biridir. Yumurtayı pişirirken de dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Yumurta suda kayısı kıvamında olacak şekilde haşlanmalıdır. Veya tereyağı kullanılarak omlet yapılabilir, sevenler için menemen şeklinde tüketilebilir. Katı bir şekilde pişirilen yumurta kanserojen yapıda bulunmaktadır.

Günlük Olarak Kaç Yumurta Tüketilebilir?

Yumurta, omega-3 içermesinden dolayı diyet yapanların listelerinde tüketilmesi gereken besinler arasında yer almaktadır. Kahvaltıların olmazsa olmazı yumurtanın hem sarısı hem de beyazı içerdikleri vitaminler sayesinde oldukça faydalıdır. Yumurtanın sarı kısmında bulunan kolin maddesi karaciğerin yağlanmasını engelleyen çok önemli bir besindir. Günlük olarak 9-10 tane yumurta yenebilir hiçbir zararı yoktur, rahatlıkla tüketilebilir. Yumurtanın sarı kısmında 150mg. kolesterol içermektedir.

İşte Canan Karatay’ın Diyet Listesi:

Sabah

-Kayısı kıvamında haşlanmış 2 yumurta

-6-7 adet tuzsuz zeytin

-Bir yemek kaşığı kadar beyaz peynir

-Şekersiz çay veya süt

-5-6 tane fındık

Ara Öğün:

-3-4 tane ceviz

-Yeşil çay ve su tüketilmelidir

Öğle

-1 tabak zeytinyağlı barbunya ya da isteğe göre etli sebze yemeği

-Buharda pişirilmiş mevsim sebzeleri veya lahana salatası

Ara Öğün

-1 tane istediğiniz bir meyve

  • 1 kase yoğurt

-Şekersiz çay

Akşam:

-Izgara balık

-1 tabak pilav

-1 kase salata

-Yarım tahin helvası

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Anahtar Kelimeler:
canan karatay yemek

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hani ekmek, pirin,bulgur,patates,mısır,nişasta vs yemeyip diğerleri sınırsızdı hocam:) biz ne yiyeceeeğğğz
Örneğin lahmacun da kolesterol ü düşürüyor değil mi.!?
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