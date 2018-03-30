Yumurtayı buzdolabı kapağında saklamayın! Çünkü...

Yumurta yemeyi çoğu kişi sever. Omletten, rafadana birçok farklı şekilde pişirilen ayrıca birçok yemeğin olmazsa olmazı yumurtayı genellikle çoğumuz aynı şekilde saklarız. Birçok buzdolabında bulunan ve kapak kısmında özel olarak yapılan bölmelere yerleştirir böylece uygun saklama yöntemini kullandığımızı düşünürüz.

Üstelik bu bölmelerde kırılma ihtimalleri de azalır. Ama yanılıyorsunuz. Yumurtayı buzdolabı kapağında saklamak, sandığınızın aksine doğru değil ve birçok sağlık sorununa neden olabilir.

Isı değişimleri sık yaşanır

Yumurtayı buzdolabında kapağında saklamak uzmanlara göre en kötü saklama şeklidir. Yumurtayı buzdolabında değil ama serin ve kuru bir yerde saklamak gerekir. Çünkü buzdolabı kapakları buzdolabındaki en sıcak bölgedir ve kapağı her açtığınızda yumurtalar farklı ısıya maruz kalır. Bu değişim de yumurtaların yapısını bozar, onları sağlık açısından uygunsuz hale getirir. Oysa ki, aynı ısıda serin ve kuru bir yerde saklamak yumurtaların daha uzun süre dayanmasını sağlayacaktır.