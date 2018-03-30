Yumurtayı buzdolabı kapağında saklamayın! Çünkü...

Yumurta yemeyi çoğu kişi sever. Omletten, rafadana birçok farklı şekilde pişirilen ayrıca birçok yemeğin olmazsa olmazı yumurtayı genellikle çoğumuz aynı şekilde saklarız. Birçok buzdolabında bulunan ve kapak kısmında özel olarak yapılan bölmelere yerleştirir böylece uygun saklama yöntemini kullandığımızı düşünürüz.
Üstelik bu bölmelerde kırılma ihtimalleri de azalır. Ama yanılıyorsunuz. Yumurtayı buzdolabı kapağında saklamak, sandığınızın aksine doğru değil ve birçok sağlık sorununa neden olabilir.
Isı değişimleri sık yaşanır
Yumurtayı buzdolabında kapağında saklamak uzmanlara göre en kötü saklama şeklidir. Yumurtayı buzdolabında değil ama serin ve kuru bir yerde saklamak gerekir. Çünkü buzdolabı kapakları buzdolabındaki en sıcak bölgedir ve kapağı her açtığınızda yumurtalar farklı ısıya maruz kalır. Bu değişim de yumurtaların yapısını bozar, onları sağlık açısından uygunsuz hale getirir. Oysa ki, aynı ısıda serin ve kuru bir yerde saklamak yumurtaların daha uzun süre dayanmasını sağlayacaktır.
İngiliz ev ve yaşam dergisi Good Housekeeping'in tüketici editörü Sara Benwell, yumurtayı buzdolabı kapağında saklamanın bir alışkanlık olduğunu ve bunun kötü sonuçlar doğurabileceğini belirterek, “Buzdolabı kapağı bu teknolojik cihazın en sıcak parçası. Ayrıca ısı değişimlerinin de en çok yaşandığı nokta orası” dedi.
Buzdolabı olabilir ama kapakta değil
Uzmanlara göre, yumurtaları buzdolabında saklamak istiyorsanız, onları kapıdaki bölmede değil iç kısımdaki raflarda ve doğrudan kendi kağıt kutularında muhafaza etmelisiniz.
Böylece, yumurtadaki salmonella bakterisinin buzdolabındaki diğer yiyecek ve içeceklere geçmesini engellemiş olacak, aynı zamanda kutunun üzerinde yazan son kullanma tarihini her zaman rahatça kontrol edebileceksiniz.
Ayrıca buzdolabında farklı yiyecekler olduğu için bunların kokularının birbirine karışma ihtimali vardır. Bu karton kutular buzdolabındaki diğer yiyeceklerin kokusunun yumurtalara geçmesini de önlemiş olur.
Yumurtaları yıkamayın
Bu arada, yumurtaları buzdolabında saklamadan önce onları sakın yıkamayın, kirli olmaları canınızı sıkmasın. Yumurtaların üzerinde onları koruyucu bir tabaka bulunur ve yıkadığınızda bu tabaka yok olabilir. Bu nedenle yumurtaları aldığınız gibi buzdolabına koymalı, kullanmadan hemen önce yıkamayı tercih etmelisiniz.
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