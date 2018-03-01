Zararları öyle büyük ki, plastik pipetleri yasaklıyorlar

İngiltere’nin Cornwall kenti, çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle restoran ve barlarda plastik pipet kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. Plastik pipetlerin doğada yok olmaları 450 yılı buluyor.
Sadece İngiltere’de yılda 8.5 milyon pipet çöpe atılıyor. Kent meclisine sunulan öneriye göre, Ocak 2018’den itibaren kentte sadece çözünebilir kâğıt pipetler kullanılacak.
İngiltere yakın gelecekte ülke çapında plastik içecek pipetlerini yasaklayarak kirliliğe yönelik büyük bir adım atıyor.
Çevre sekreteri Michael Gove’a göre, bu ciddi hareket, çevresel kaygıları gidermek için yapılıyor. Gove, “Bu plastikler çoğumuz için sadece kolaylıktır ancak doğal hayat için onlar katiller” yorumunu yapıyor.
Deniz Koruma Topluluğu tarafından hazırlanan bir raporda, plastik çöplerin İngiltere’nin özellikle sahil kesimlerindeki temizlikte alınan çöplerin en büyük 10 atık arasında yer aldığı tahmin edilmektedir.
Bu plastik çöpler, genellikle iki yüzyılın üzerindeki bir zamanda parçalanabiliyor ve deniz canlıları için de zararlıdır, çünkü deniz canlıları onları yemeye çalışırsa bu kötü sonuçlar doğurur.
Plastik pipetler vahşi hayat katili
Kullandığımız ve dikkatsizce attığımız plastik çöpler öldürücüdür.
Plastik pipetler deniz kaplumbağalarının burnuna girer, yunusların boğazını tıkar ve balıkların boğazına kaçarlar.
Plastik çubukları yasaklamak iyi bir şey
Gove, hükümetin plastik çöplerin olumsuz etkileri konusunda bir şeyler yapmak istediğini belirtti. Gove şunları söyledi;
“Kötü bir şeyi yasaklamak iyidir. Fakat AB’ye karşı dengeli bir yaklaşım almalıyız. AB ile ilgili bazı iyi şeyler var. AB’ye girme konusundaki koşullardan biri de, çevreye duyarlı olabilmemizdir”.
Bu arada Başbakan Theresa May, daha önce 25 yıl içinde Birleşik Krallık’ta önlenebilir plastiklerin tümünü ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtmişti.
May, plastik atıkları zamanımızın en büyük çevresel belalarından biri olarak tanımladı ve “İngiltere’de tek kullanımlık plastik miktarının her yıl bin Royal Albert Halls’u (İngiltere’nin en önemli sanat merkezlerinden biri) dolduracaktı” dedi.
Buna ek olarak bir hükümet sözcüsü BBC’ye şunları söyledi:
25 yılı aşkın çevre planımız sayesinde 2042 yılının sonuna kadar kaçınılabilir plastiklerin ortadan kaldırılması için kararlıyız, bu nedenle gezegenimizi bulduğumuzdan daha iyi bir durumda bırakıyoruz.
Bir takım seçenekleri keşfediyoruz ve dünya çapında mikro boncuk yasağı getirmiş bulunuyor. Geri dönüşüm oranlarını iyileştirme süpermarketlerde plastik içermeyen durumlar keşfetmeyi planlıyoruz.
Birçok günlük kozmetik ve temizlik ürününde kullanılan ve mikro boncuk adı verilen minik plastik parçacıklar bulunuyor. Bazı ülkeler, mikro boncuk kullanımını kısmen ya da tamamen yasaklıyor. Bazı büyük kozmetik şirketleri artık ürünlerinde mikro boncuk kullanmama taahhüdünde bulunuyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum