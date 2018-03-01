Zararları öyle büyük ki, plastik pipetleri yasaklıyorlar

İngiltere’nin Cornwall kenti, çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle restoran ve barlarda plastik pipet kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. Plastik pipetlerin doğada yok olmaları 450 yılı buluyor.

Sadece İngiltere’de yılda 8.5 milyon pipet çöpe atılıyor. Kent meclisine sunulan öneriye göre, Ocak 2018’den itibaren kentte sadece çözünebilir kâğıt pipetler kullanılacak.

İngiltere yakın gelecekte ülke çapında plastik içecek pipetlerini yasaklayarak kirliliğe yönelik büyük bir adım atıyor.

Çevre sekreteri Michael Gove’a göre, bu ciddi hareket, çevresel kaygıları gidermek için yapılıyor. Gove, “Bu plastikler çoğumuz için sadece kolaylıktır ancak doğal hayat için onlar katiller” yorumunu yapıyor.

Deniz Koruma Topluluğu tarafından hazırlanan bir raporda, plastik çöplerin İngiltere’nin özellikle sahil kesimlerindeki temizlikte alınan çöplerin en büyük 10 atık arasında yer aldığı tahmin edilmektedir.

Bu plastik çöpler, genellikle iki yüzyılın üzerindeki bir zamanda parçalanabiliyor ve deniz canlıları için de zararlıdır, çünkü deniz canlıları onları yemeye çalışırsa bu kötü sonuçlar doğurur.