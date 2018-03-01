YEMEK

Zararları öyle büyük ki, plastik pipetleri yasaklıyorlar

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 01.03.2018 21:25 | Son Güncelleme

İngiltere, çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle restoran ve barlarda plastik pipet kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor.

Zararları öyle büyük ki, plastik pipetleri yasaklıyorlar

İngiltere’nin Cornwall kenti, çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle restoran ve barlarda plastik pipet kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. Plastik pipetlerin doğada yok olmaları 450 yılı buluyor.

Sadece İngiltere’de yılda 8.5 milyon pipet çöpe atılıyor. Kent meclisine sunulan öneriye göre, Ocak 2018’den itibaren kentte sadece çözünebilir kâğıt pipetler kullanılacak.

İngiltere yakın gelecekte ülke çapında plastik içecek pipetlerini yasaklayarak kirliliğe yönelik büyük bir adım atıyor.

Çevre sekreteri Michael Gove’a göre, bu ciddi hareket, çevresel kaygıları gidermek için yapılıyor. Gove, “Bu plastikler çoğumuz için sadece kolaylıktır ancak doğal hayat için onlar katiller” yorumunu yapıyor.

Deniz Koruma Topluluğu tarafından hazırlanan bir raporda, plastik çöplerin İngiltere’nin özellikle sahil kesimlerindeki temizlikte alınan çöplerin en büyük 10 atık arasında yer aldığı tahmin edilmektedir.

Bu plastik çöpler, genellikle iki yüzyılın üzerindeki bir zamanda parçalanabiliyor ve deniz canlıları için de zararlıdır, çünkü deniz canlıları onları yemeye çalışırsa bu kötü sonuçlar doğurur.

Plastik pipetler vahşi hayat katili

Kullandığımız ve dikkatsizce attığımız plastik çöpler öldürücüdür.

Plastik pipetler deniz kaplumbağalarının burnuna girer, yunusların boğazını tıkar ve balıkların boğazına kaçarlar.

Plastik çubukları yasaklamak iyi bir şey

Gove, hükümetin plastik çöplerin olumsuz etkileri konusunda bir şeyler yapmak istediğini belirtti. Gove şunları söyledi;

“Kötü bir şeyi yasaklamak iyidir. Fakat AB’ye karşı dengeli bir yaklaşım almalıyız. AB ile ilgili bazı iyi şeyler var. AB’ye girme konusundaki koşullardan biri de, çevreye duyarlı olabilmemizdir”.

Bu arada Başbakan Theresa May, daha önce 25 yıl içinde Birleşik Krallık’ta önlenebilir plastiklerin tümünü ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtmişti.

May, plastik atıkları zamanımızın en büyük çevresel belalarından biri olarak tanımladı ve “İngiltere’de tek kullanımlık plastik miktarının her yıl bin Royal Albert Halls’u (İngiltere’nin en önemli sanat merkezlerinden biri) dolduracaktı” dedi.

Buna ek olarak bir hükümet sözcüsü BBC’ye şunları söyledi:

25 yılı aşkın çevre planımız sayesinde 2042 yılının sonuna kadar kaçınılabilir plastiklerin ortadan kaldırılması için kararlıyız, bu nedenle gezegenimizi bulduğumuzdan daha iyi bir durumda bırakıyoruz.

Bir takım seçenekleri keşfediyoruz ve dünya çapında mikro boncuk yasağı getirmiş bulunuyor. Geri dönüşüm oranlarını iyileştirme süpermarketlerde plastik içermeyen durumlar keşfetmeyi planlıyoruz.

Birçok günlük kozmetik ve temizlik ürününde kullanılan ve mikro boncuk adı verilen minik plastik parçacıklar bulunuyor. Bazı ülkeler, mikro boncuk kullanımını kısmen ya da tamamen yasaklıyor. Bazı büyük kozmetik şirketleri artık ürünlerinde mikro boncuk kullanmama taahhüdünde bulunuyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pipet yemek

En Çok Okunan Haberler

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Survivor 2018'de Adem'in 'Sakatlanacaksın' sözleri Birsen'i çok kızdırdı

Survivor 2018'de Adem'in 'Sakatlanacaksın' sözleri Birsen'i çok kızdırdı

Demet Özdemir ve Furkan Palalı yeniden beraber!

Demet Özdemir ve Furkan Palalı yeniden beraber!

Hülya Avşar'dan Mehmet Aslantuğ'a: Ben seni nasıl kaçırmışım

Hülya Avşar'dan Mehmet Aslantuğ'a: Ben seni nasıl kaçırmışım

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

İlginizi Çekebilir

Kuru incir yerken bir daha düşünün

Kuru incir yerken bir daha düşünün

22 kiloya düştü! Neredeyse...

22 kiloya düştü! Neredeyse...

Günde 6 litre kola onu öyle bir hale getirdi ki...

Günde 6 litre kola onu öyle bir hale getirdi ki...

BİM'deki esrarengiz iki kapının sırrı çözüldü!

BİM'deki esrarengiz iki kapının sırrı çözüldü!

Bu balık bir başka: Görüntüsüyle herkesi şok eden penis balığı

Bu balık bir başka: Görüntüsüyle herkesi şok eden penis balığı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yok artık! Domatesin içinden çilek çıktı

Yok artık! Domatesin içinden çilek çıktı

Pancardan zehir çıktı! Dikkatli olunmazsa sonuçları kötü olabilir

Pancardan zehir çıktı! Dikkatli olunmazsa sonuçları kötü olabilir

Bilinenin aksine himalaya tuzu kanser yapar mı?

Bilinenin aksine himalaya tuzu kanser yapar mı?

Aman dikkat! Sosiste kanser tehlikesi

Aman dikkat! Sosiste kanser tehlikesi

Hızlı hamile kalmanın ilginç yolları

Hızlı hamile kalmanın ilginç yolları

İşte viagra etkisine sahip 10 gıda

İşte viagra etkisine sahip 10 gıda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.