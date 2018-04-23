Zayıflamak isterken canından oldu!

Obezite, günümüzde her geçen gün büyüyen bir tehlike olarak karşımıza çıkıyor ve pek çok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Ölümle sonuçlanan vakalarla medyada sık sık kendine yer bulan ve tüp mide, mide küçültme, obezite ameliyatı denilen uygulamalar da sorunun en önemli başlıklarından biri. Asıl iş ameliyat sonrasında Obezite çok kompleks bir sorun. Obezite cerrahisi de hastanın midesinin % 80’ini çıkarıp alınmasıyla bitmiyor, ameliyat sonrası süreç büyük önem taşıyor. Ameliyattan sonra en az 2 yıl boyunca hastanın sürekli kontrol altında tutulması, takip edilmesi gerekiyor. Cenazede gözyaşları sel oldu Antalya’da 18 yaşında 177 kiloya ulaşan ve obezite ameliyatı sonrası 8 yıldır yatağa bağımlı olan 26 yaşındaki Melek Yiğit, geçtiğimiz günlerde 40 gündür kaldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti. Kızını kaybeden anne Senem Yıldız, al ve duvak konulan kızının tabutuna sarılarak, “Annem kurban olurum, sen kalk ben girerim kara topraklara, annem ben dayanamıyorum, kızım gelinliklerini giymiş bugün onun düğünüdür” diyerek gözyaşları döktü.

Kilo sorunu nedeniyle hastaneye gittiklerini ancak kızının mide külçültme ameliyatı olduğunu dile getiren anne Senem Yıldız, şunları söyledi: “Ameliyatın ardından üçüncü günde drenlerden kaçak olmuş, meğer dikişler kopmuş. O yetmiyor gibi hemen acil ameliyata alındı. Komple mideyi alıp, yemek borusunu kalın bağırsağa bağlamışlar. O esnada hasta yemek yiyemediği için bir vitamin verilmesi gerekiyormuş. Bu 3 doktor mecburi olan bu ilacı bir gün dahi olsa vermemişler. İlacın değeri 1 milyon. Kızım 1 milyon için öldü. O ilaç verilseydi, benim kızımın hiçbir şeyi olamayacaktı. Bize söylemeden biz mide küçültme sandık, meğerse mide bypası yapmış”. Kızını doktora götürdüğünde endoskopi yapıldığını midesi alınınca yeme içme olmadığı için enfeksiyon türediğini kaydeden Yıldız, kızının 2 yıl bitkisel hayatta kaldığını toplamda 8 yıl boyunca da yatağa bağımlı yaşadığını, 40 gündür de yoğun bakımda bulunduğunu ve hayatını kaybettiğini kaydetti. Kızının ölümünden sorumlu olanların cezalandırılmasını isteyen ve bunun için adalet beklediğini belirten Yıldız, “Kızının gelinliğinin kefeni olduğunu kaydeden Yıldız, “Kızımın gelinliği kefeni oldu. Şimdi o doktorlar gelsin kızımı kaldırsınlar nasıl kaldıracaklarsa. 1 milyonluk ilaç için kızım hayallerinden oldu. ‘Anne çeyizlerimi dağıtma ben ayağa kalkacağım, bir şey yapma’ diyordu. Kızım şimdi kara toprakların oldu. Adalet gerçek adaletse, 3 doktorunda öyle bir cezasını verecek ki, kızımın ahı yerde kalmasın. Kızım şimdi gelinliğini giyip çıkacak. Kimse bu işkenceyi görmesin. Bu benim kızımın hayatı ibret olsun. Keşke kızım kilolu kalaydı kara topraklara gitmeyeydi. 26 yaşındaki kızımı kara topraklara koydum” dedi.