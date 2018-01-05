Zayıflamak isteyenler bu çayı pas geçmeyin

Sağlığa faydaları nedeniyle popülerlik kazanan oolong çayı, Çin, Tayvan ve Japonya’da geleneksel olarak içilen bir çaydır.

Oolong çayı, siyah ve yeşil çay gibi, Camellia sinensis bitkisinin yaprakları ve tomurcuklarından yapılan kısmen oksitlenmiş, kısmen fermente edilmiş çay çeşididir. Bu çayın adı Çince’ den gelir ve “kara ejderha çayı” anlamına gelmektedir.

Tatlı ve meyveli çeşidinden aromalı tatla kadar geniş bir yelpazede türleri bulunur. Oolong yapılmasının fermantasyon işlemi yeşil ve beyaz çay ile karşılaştırıldığında onun beslenme değerini seyreltir fakat bu son derece sağlıklı bir içecek olarak kalır.



Oolong çayının faydaları

Kanseri önleme

Oolong çayı antioksidanlar bakımından beyaz veya yeşil çay kadar güçlü değildir, ama kanseri önlemede güçlü bir müttefik olmaya devam etmektedir. Antioksidanlar birçok kanser türünde etkili olma özelliğine sahip ve hücreler ve DNA üzerindeki serbest radikal hasarını minimize eder.

Yüksek antioksiden

Fermantasyon süreci çayın antioksidan konsantrasyonunu azaltmasına rağmen oolong çayı bu temel bileşikler için önemli bir kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Bir çalışmada antioksidan faydalarının artırabilmesi için sıcak suda uzun süre demlenmesi önerilmektedir.

Kardiyovasküler sağlık

Japonya’daki Kyoto Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma kardiyovasküler hastalık riskinin azalmasının Oolong çayı içme ile bağlantılı olduğunu göstermiştir. Çayın aynı zamanda kan basıncını ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğuna inanılmaktadır.

Kilo verme ve obeziteyi önleme

Araştırmalar oolong çayında bulunan polifenol bileşiklerin, test farelerinde yapılan testlerde anti-obezite etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Oolong çayı metabolizma artırır ve vücutta yağ yakmaya yardımcı olduğuna inanılır.

Cilt sağlığı

Diğer bir çalışmada ise Oolong çayı içmenin dermatit için etkili bir tedavi olduğu bulunmuştur. Çayda yer alan güçlü antioksidanlar noktalar ve kırışıklıklar gibi yaşa bağlı lekelerin oluşumuna katkıda bulunan toksinleri ciltten gidermektedir. Oolong çayı aynı zamanda ultraviyole radyasyonun neden olduğu güneş hasarından cildi korumaya yardımcı olabilir.

Enerji düzeyini artırma

Oolong çayında bulunan az miktardaki kafein, şeker ve krema ile yüklü kahve içmenin verdiği enerji kadar enerji verir ve enerji düzeyini artırır.

Kemik sağlığı

Uzun süre boyunca yapılan araştırmalar oolong çayı içmenin kemiklerin mineral yoğunluğunu arttırdığını ve osteoporozu önlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Oolong Çayı Nasıl Hazırlanır?

4 kişilik oolong çayı hazırlamak için, demliğe toplamda demliğin %5’ini (demlik tabanını kaplayacak şekilde) oolong yaprakları koyun. Daha sonra kaynattığınız suyu demliğe dökün ve kapağını kapatın. Sıcak suyu döktüğünüzde oluşan kabarcıkları demlik kapağıyla alın.

3-5 dakika demlendikten sonra çayınızı servis edebilirsiniz. Demliğin dibi, çayın en yoğun olduğu bölge olduğu için bardaklara eşit şekilde dağıtılmalıdır.

Damak tadınıza uyan, sizin için en doğru aromayı yakalamak için kullandığınız yaprak miktarını, demleme süresini ve çayı demlemek için kullandığınız suyun sıcaklığını değiştirebilirsiniz.

Tek kişilik oolong çayı hazırlamak için 1 büyük bardak için 1,1.5 çay kaşığı oolong yaprağı ölçüsünü kullanabilirsiniz.