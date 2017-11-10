Zencefil, limon, sirke ve deniz tuzunu karıştırınca...

Vücudumuzda bulunan toksinler sindirim sistemini, kalbi, cildi hatta beyni yorarak daha hızlı yaşlanmamıza ve rahatsızlanmamıza neden oluyor. Normal kiloda birinin bile bağırsaklarında 3 kilo kadar toksin bulunuyor. İşte bu içecek sayesinde 72 saatte vücudunuzu arındırabilirsiniz!

Bu içecekle toksinler 72 saatte vücuttan atılıyor

Dengesiz beslenme ve stresli bir hayat bağırsaklarda toksin birikimine neden oluyor. Biriken zararlı toksinleri vücuttan atmak sağlığımızı için son derece önemli. İşte bu toksinleri vücuttan atacak sihirli bir formülden bahsedeceğiz size...

Malzemeler

1 çorba kaşığı elma sirkesi (ev yapımı olması önerilir)

2 çorba kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı zencefil

Bir tutam deniz tuzu

Hazırlanışı

Bir bardak içme suyunu kaynatrın ve içine hazırladığınız malzemeleri ekleyin. Son olarak tuzu da ekledikten sonra iyice karıştırın. Kahvaltılardan önce boş mideye içtiğiniz karışım toksinlerin atılmasına yardımcı olacak.

Önemli not: Hehangi bir sağlık problemi olanların doktora danışmadan içmemesi tavsiye edilir.