Zerrin Özer nasıl bu kadar zayıfladı! Gizem burada gizli...

Uzun yıllardır birçok kez kilo alıp veren ve zaman zaman da tek seferde fazla miktarda kilo kaybetmesiyle bilinen ünlü sanatçı Zerrin Özer yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı.

Verdiği kilolarla farklı bir imaja kavuşan Zerrin Özer, "Fizyoterapist ablam 3,5 sene tedavi etti beni. Hem spor yaparak, hem de diyetle kilolarımdan kurtuldum" dedi.

Bir süredir kamera ve ekranlardan uzak bir yaşam süren Zerrin Özer, verdiği kilolar yeni görüntüsüyle herkesi şaşkına uğrattı. Fazlakilo.com'un haberine göre bakalım Özer, nasıl bir diyet uygulamış.

Kaybettiği kilolarla hakkında çok konuşulmaya başlanan Zerrin Özer, “estetik mi yaptır mı”, “diyetisyene mi gitti”, “midesini mi küçülttü” gibi sorularla zayıflamasının sırrı hakkında çok konuşulur hale geldi.

Peki Zerrin Özer nasıl kilo verdi, yüzünde estetik var mı gibi sorularınız duyar gibiyiz. Zaman zaman fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan ve konuyla ilgili suskunluğunu bozan ünlü şarkıcı, "Çok kilo almıştım. Kilo vermem gerekiyordu. Çok büyük 3 tane ameliyat geçirdim. 3,5 sene yürüyemedim. Fizyoterapist ablam 3,5 sene tedavi etti beni" şeklinde konuştu.

Her gün 2 saat fizik tedavi

106 kilodan 80 kiloya düştüğünü belirten Özer, "Ablamın özverili çalışmasıyla her gün 2 saat fizik tedavi uygulayarak ayağa kalktım. 106 kilodan 80 kiloya düştüm. Hem spor yaparak, hem de diyetle kilolarımdan kurtuldum" dedi.

Daha önce de Ender Saraç kontrolünde zayıflayan Özer, ağırlıklı olarak az yağlı protein, bol yeşillik ve sebze ve bakliyat tüketerek diyet yapmıştı.

Zerrin Özer, gün içinde bol sıcak su ve bitki çayı içti. Bazı sabahlar, müsli, yağsız süt ya da yoğurdun eşlik ettiği kahvaltılar etti. Sıkılmaması için bazen tam buğday ya da çavdar ekmeği yedi.

Bedenini tanıdı ona göre beslenmeye başladı. Tarçın, zencefil, zerdeçal ve keten tohumu tüketti. Hamur işlerini kesti. Her gün 1 saat spor yaptı. Tok karnına tatlı yemedi.

İşte Ender Saraç tarafından hazırlanan Zerrin Özer’in diyet listesi:

Kahvaltı:

2 ince dilim kızarmış tam buğday ekmeği, 3 parmak yağsız taze peynir

Ara :

1 kivi

Öğle:

1 kase mercimekli tavuk çorbası, 1 porsiyon haşlanmış kabak

Ara:

3-4 kaşık lıght yoğurt ve bol tarçın

Ara :

3 ceviz içi ve 1 yeşil elma

Akşam:

4 kaşık az sıvı yağlı, bol soğanlı, sarımsaklı, bulgur pilavı