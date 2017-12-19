Zeytinin fazla tuzunu almanın en pratik yöntemleri

İçeriğinde A, C, E vitaminleri ile birlikte aynı zamanda protein, kalsiyum, klor, kükürt gibi değerli mineraller bulunduran zeytin, özellikle gelişme çağındaki çocukların günlük olarak tüketmesi gereken bir yiyecektir.

Zeytin memleketi ülkemizde birçok kişi kahvaltıların bu vazgeçilmez yiyeceğini kendisi yapar ya da marketlerden satın alırız. Ancak zeytinin çoğu zaman tuzlu olması bu çok sevilen besinden yeterince yararlanamamıza neden olabilir. Öte yandan, fazla tuzun sağlık açısından zararlı olduğunu da düşünürsek, tuzdan arındırmanın püf noktalarını da öğrenmemiz gerekiyor.



Zeytinin tuzunu alan pratik yöntemler

Tuz genellikle zeytin kendine has acısını alsın diye katılır ve daha lezzetli olması için tuzlu sularda bekletilir.

Evde uygulayacağınız birkaç pratik yöntem ile siyah zeytinin tuzundan kolayca kurtulabilirsiniz. Uygulayabileceğiniz bu yöntemler en basit haliyle şöyle;

Suda Bekletin

Su siyah zeytinin tuzunun azaltılması için en sık kullanılan yöntemdir. Siyah zeytinin tuz miktarına göre su içerisinde bekletme sürenizi de arttırabilirsiniz. Bu şekilde pasif bir difüzyon olayı gerçekleşir ve fazla tuzdan kolayca kurtulabilirsiniz.