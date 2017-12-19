Zeytinin fazla tuzunu almanın en pratik yöntemleri

İçeriğinde A, C, E vitaminleri ile birlikte aynı zamanda protein, kalsiyum, klor, kükürt gibi değerli mineraller bulunduran zeytin, özellikle gelişme çağındaki çocukların günlük olarak tüketmesi gereken bir yiyecektir.
Zeytin memleketi ülkemizde birçok kişi kahvaltıların bu vazgeçilmez yiyeceğini kendisi yapar ya da marketlerden satın alırız. Ancak zeytinin çoğu zaman tuzlu olması bu çok sevilen besinden yeterince yararlanamamıza neden olabilir. Öte yandan, fazla tuzun sağlık açısından zararlı olduğunu da düşünürsek, tuzdan arındırmanın püf noktalarını da öğrenmemiz gerekiyor.
Zeytinin tuzunu alan pratik yöntemler
Tuz genellikle zeytin kendine has acısını alsın diye katılır ve daha lezzetli olması için tuzlu sularda bekletilir.
Evde uygulayacağınız birkaç pratik yöntem ile siyah zeytinin tuzundan kolayca kurtulabilirsiniz. Uygulayabileceğiniz bu yöntemler en basit haliyle şöyle;
Suda Bekletin
Su siyah zeytinin tuzunun azaltılması için en sık kullanılan yöntemdir. Siyah zeytinin tuz miktarına göre su içerisinde bekletme sürenizi de arttırabilirsiniz. Bu şekilde pasif bir difüzyon olayı gerçekleşir ve fazla tuzdan kolayca kurtulabilirsiniz.
Buradaki püf nokta tuz miktarı fazla ise içerisinde beklettiğiniz suyu belli sürelerde muhakkak değiştirmenizdir. Bu işlemden sonra zeytinleri bir kap içerisine koyarak bol su ile mutlaka yıkayın.
Hamur İşlerinde Kullanın
Siyah zeytinleri bol su içerisinde yıkadınız ancak yine de istediğiniz kadar tuz miktarından kurtulamadıysanız burada uygulayacağınız en güzel yöntem zeytinleri değerlendirmeniz.
Bunun için yapacağınız hamur işine kesinlikle ekstra tuz atmayın sadece zeytinleri kullanın. Zeytinlerde aşırı tuz hamur işi içine girince giderek azalacak ve nefis lezzetler ortaya çıkacaktır.
Sirke Kullanın
Tuzlu siyah zeytinleri tüketmeden bir gece önce sirkeli su içerisinde bekletiniz. Bu yöntem çok etkilidir ve kısa süre içerisinde tuzdan kurtulmuş olursunuz. Ancak zeytinlerin üzerine sinen sirke kokusundan kurtulmak için zeytinleri kullanmadan önce bol su ile yıkamanız gereklidir.
Patates Kullanın
Patates tuz emici özelliğinden dolayı tuzlu yemeklerin hemen hemen hepsinin kurtarıcısı olarak ev hanımları tarafından kullanılmaktadır. Aynı şekilde patatesin tuz emme özelliğinden zeytinlerdeki tuzlardan kurtulmak için de yararlanılabilir.
Tek yapmanız gereken derin bir kaba zeytinleri koyun üzerine ılık su ilave edin ve bir orta boy patatesi dilimleyerek kabın içerisine koyun. Bu şekilde bir süre bekleyiniz. Ardından zeytinleri yıkayarak kullanabilirsiniz.
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