Zor zamanların vazgeçilmezi Bim poşetiyle ilgili atılan efsane tweetler

Hayaller kese kağıdı hayatlar bim poşeti????????— Mervikkk (@mervikkk_) 5 Aralık 2017
şu an gökyüzüne doğru yükselen bir bim poşeti olmak isterdim— b (@busemiydi) 4 Aralık 2017
Bakıyorum mutfağımız gayet güzel. Beyaz eşya dediğimiz şey de beyaz değil bak paraya kıyılmış, siyah alınmış.. Sonra kafayı çöp kutusuna çeviriyorum, bim poşeti geçirilmiş.— Hani nerde? (@burdazehra) 30 Kasım 2017
Herkes yolda sevgilisinin koluna girip yürüyor. Benim kolumda sürekli bim poşeti— Esraa???? (@_esdr) 17 Kasım 2017
Annemin saclarini boyadik bim poşeti gecirdik misafir geldi diyorki keske migros poşeti gecirseydik????????— Karagözlüm (@Karagzl07761894) 29 Kasım 2017
Saydım evde tam 110 tane bim poşeti var.Sanırım hem öğrenci hem de fakiriz.— Salih Delip (@salih_delip) 25 Kasım 2017
Ya bişi soracam bu terzilere verdiğimiz poşeti neden geri alamıyoruz ?Açıklaması olan var mı? Dayıya Kığılı poşeti veriyorum bim poşetiyle çıkıyorum. Avrupa da falan da böyle midir bu işler ?— Sefa Özdeniz (@sefaozdeniz) 1 Aralık 2017
Şu iş çıkış saatlerinde herkesin elinde ufak bir bim poşeti belli yenge yoğurt ısmarlamış— Handeeaalkan (@Handeeaalkan1) 4 Aralık 2017
Bugün biri gelip ' Bu bebek bezi için çöp poşetleri varmış. Sizde var mı?' dedi. Ulan amk normal bim poşeti neyine yaramıyo. Sıçıyo zaten— Mustafa Yıldız (@mstfayldz37) 5 Kasım 2017
Ulan herkesin jan janlı hayatları var bi benim mi bim poşeti gibi aq— Son Karanlık Bükücü卐 (@LastDarkBender) 4 Kasım 2017