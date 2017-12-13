Zor zamanların vazgeçilmezi Bim poşetiyle ilgili atılan efsane tweetler

Özellikle 5. tweeti her okuduğumuzda gülüyoruz :))

1.

Hayaller kese kağıdı hayatlar bim poşeti???????? — Mervikkk (@mervikkk_) 5 Aralık 2017

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şu an gökyüzüne doğru yükselen bir bim poşeti olmak isterdim — b (@busemiydi) 4 Aralık 2017

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Bakıyorum mutfağımız gayet güzel. Beyaz eşya dediğimiz şey de beyaz değil bak paraya kıyılmış, siyah alınmış.. Sonra kafayı çöp kutusuna çeviriyorum, bim poşeti geçirilmiş. — Hani nerde? (@burdazehra) 30 Kasım 2017

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Herkes yolda sevgilisinin koluna girip yürüyor. Benim kolumda sürekli bim poşeti — Esraa???? (@_esdr) 17 Kasım 2017

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Annemin saclarini boyadik bim poşeti gecirdik misafir geldi diyorki keske migros poşeti gecirseydik???????? — Karagözlüm (@Karagzl07761894) 29 Kasım 2017

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Saydım evde tam 110 tane bim poşeti var.Sanırım hem öğrenci hem de fakiriz. — Salih Delip (@salih_delip) 25 Kasım 2017

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Ya bişi soracam bu terzilere verdiğimiz poşeti neden geri alamıyoruz ?Açıklaması olan var mı? Dayıya Kığılı poşeti veriyorum bim poşetiyle çıkıyorum. Avrupa da falan da böyle midir bu işler ? — Sefa Özdeniz (@sefaozdeniz) 1 Aralık 2017

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Şu iş çıkış saatlerinde herkesin elinde ufak bir bim poşeti belli yenge yoğurt ısmarlamış — Handeeaalkan (@Handeeaalkan1) 4 Aralık 2017

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Bugün biri gelip ' Bu bebek bezi için çöp poşetleri varmış. Sizde var mı?' dedi. Ulan amk normal bim poşeti neyine yaramıyo. Sıçıyo zaten — Mustafa Yıldız (@mstfayldz37) 5 Kasım 2017

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