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Zor zamanların vazgeçilmezi Bim poşetiyle ilgili atılan efsane tweetler

Zor zamanların vazgeçilmezi Bim poşetiyle ilgili atılan efsane tweetler

Zor zamanların vazgeçilmezi Bim poşetiyle ilgili atılan efsane tweetler

Özellikle 5. tweeti her okuduğumuzda gülüyoruz :))

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