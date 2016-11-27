Kim Kardashian Diyetiyle İstediği Görüntüye Kavuştu!

Not: Poposu büyümedi

Kim Kardashian için yıllarca birçok şey söylendi, ama onu ister sevin ister sevmeyin çekici bir vücuda sahip olduğu bir gerçek. Bu yüzden bana onun diyetini deneme fırsatı verildiğinde o popoya sahip olma fırsatını kaçıramazdım. Evet biliyorum, onun fiziği kısmen genetik kısmen yoğun spor seansları vs. Bu yüzden bir gecede Kim Kardashian gibi olmayı beklemiyordum, ama eğer birkaç kilo verebileceksem denemeye değerdi.

Diyet Kurabiye Tarifi İçin Tıklayın

Bunun anlamı Atkins diyetini yapmaktı. Kardashian her zaman düşük kabonhidratlı bir beslenme şekli sürdürüyordu, ama özelikle çocukları North ve Saint'i kucağına aldıktan sonra kilo vermek için Atkins 40 planını takip etti. Dolayısıyla ben de biraz kilo vermek istediğim için Atkins diyetini uyguladım.

Kim K'nın beslenme uzmanı Colette Heimowitz ile konuşarak içeriden bilgi edindim. Bu diyetin kurallarına göre; günde tam olarak 40 gram karbonhidrat yemelisiniz: Öğün başına 10 gram, ara öğün başına 5 gram karbonhidrat. Yani özetle, sadece sebze ve protein yiyebilecektim (elveda o çok sevdiğim ekmek ve unlu mamuller).

Heimowitz bana Kardashian'ın bir hafta boyunca yediği detaylı yemek planıyla donattı, ama başlamadan önce birkaç önemli sorum vardı.

Soru 1: Kahve konusunda durum ne? Çünkü kahve benim neredeyse varoluş nedenim..

Cevap: Kahveye izin var, ama miktarı günde 3-4 fincandan 1-2 fincana indirmem gerekiyordu.

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İşin iyi kısmına gelmeden önce söylemeliyim ki Kim Kardashian'ın yediği her şeyin birebir aynısını yemedim. Neden mi? Heimowitz'in da söylediği gibi Kardashian 'biraz' zengin ve kendisine özel yemek hazırlayan bir şefe para ödeyebiliyor. Benim ise böyle bir imkanım yok.

Hem aklımı kaçırmamak için hem de buzdolabımda yer kalması açısından, özünde Kardashian'ın yemek planına sadık kalarak yemekleri birkaç defa tekrar ettim. (Biliyorum Kim Kardashian ne giydiği kıyafeti bir daha giyer ne yediği yemeği bir daha yer) Ama her şeye rağmen, ünlü reality şov yıldızının öğün başına yediği miktarda karbonhidrat tüketmeye bağlı kalabildim.

Önemli sorularıma cevap aldıktan ve haftalık yemek listemi edindikten sonra başlangıç kilomu ölçmek için tartıya çıktım: 63 kg

Benim için pek iç açıcı olmayan bu kiloyu da aklımda tutarak, Kim K'nın vücuduna kavuşma hayaliyle diyete başladım.

1. GÜN

Kahvaltı: Tütsülenmiş gouda peynirli ve hindi sosisli omlet, 110 gr süzme yoğurt, 1/3 su bardağı yaban mersini

Ara öğün 1: Bitter Çikolatalı Vişneli ve Fındıklı Bar (Atkins Harvest Trail Dark Chocolate Cherry and Nuts bar)

Gronola Bar Tarifi İçin Tıklayın

Öğle yemeği: Dondurulmuş büyük karides (Atkins Frozen Shrimp Scampi)

Ara öğün 2: 1 orta boy havuç, 4 yemek kaşığı humus

Ayçekirdekli humus için tıklayın

Akşam yemeği: Limonlu kekikli pisi balığı, yanında sotelenmiş yeşil fasulye , 1 adet yer fıstığı ezmeli kuplar

Bilirsiniz, diyet yapmak kolay değil. İlk günüm zordu. Aslında gün güzel başlamıştı. Kahvaltı hem lezzetli hem de uzun zamandır yediğim en doyurucu kahvaltıydı ve çok hevesliydim. Ama işe gider gitmez her şey alaşağı oldu. Ofise girince her zamanki alışkanlığım olan çikolata rutinim için hazırdım, bu yüzden diyet planımdaki ara öğün yerine çikolatamı tercih ettim. Büyük hata.

Öğle vakti yaklaştıkça, ara öğünümü yemeyip sadece çikolata yediğim için karnımdan kızgın homurdanma sesleri geliyordu, saat 14:00 olan öğle yemeği vaktime daha vardı. İşin kötüsü, iş yerinde pek de iyi olmayan bazı haberler aldım ve kendimi abur cubura verip ağlamak istedim, ama iş arkadaşım Rhenna'nın daha iyi bir fikri vardı: "Kim senin yerinde olsa ne yapardı biliyor musun? Spor!" Peki Rhenna, bu kesinlikle mümkün değil.

13:30 civarlarında öğle yemeğime az zaman kaldığı için ruh halim tekrar yükselişe geçti. Ama sonra 2. facia kapıyı çaldı. Dondurulmuş öğle yemeğimi yemeye gittiğim mutfakta, ofise hediye olarak gönderilmiş, harikalar diyarından çıkagelmiş gibi duran unlu mamuller vardı. Bunlar kesinlikle Kim K'nın diyetinde yer almayan yiyeceklerdi!

İş arkadaşlarım, içinden çikolatalı krema akan o tatlıları ve brownie'lere götürürken, benim içinde bulunduğum o hüzünlü durumda yöneticimin bana ne dediğini hatırlıyorum: "Merak etme Sam, hiçbiri güzel değil, sadece senin dondurulmuş yemeğin güzel". Rhenna da sağ olsun, o abur cuburlarla aramda yemek tarifleri kitabı işlevi gördü.

Her ne kadar o yiyecekleri yiyememiş olsam da, öğle yemeği vakti gelip çattığında, gözüme pek de çekici gözükmeyen dondurulmuş büyük karideslerim için minnettardım. Tek sorun porsiyonun biraz küçük olmasıydı. Beni doyurdu mu? Anca rüyamda.

Günün geri kalanı da kolay sayılmazdı. Etrafı yiyeceklerle çevrili olmak ama yiyememek kabus gibi. En kötüsü de devamlı açlık duyuyor olmamdı. Resmen aklımdaki tek şey yiyemediğim yiyeceklerdi. Akşam eve döndüğümde görüş alanımdaki bütün ekmekleri yemeye hazırdım.

Neyse ki akşam yemeğim hem lezzetli hem de doyurucuydu, bu yüzden çektiğim acı en azından günün kalan kısmında dinmiş oldu.

Kim'in Toplam Karbonhidratı: 40,2 g

Öğle yemeklerinde dondurulmuş öğün yememin iki nedeni var. Birincisi, bu diyet için ihtiyacım olan her yemeği pişirmeye vaktim yok. İkincisi ise, Kim Kardashian da yolculuk sırasında zaman zaman bunları yiyormuş. Eğer o yapıyorsa ben de yapmalıydım.

2. GÜN

Kahvaltı: Yulaf ezmesi, pekan cevizi ve çilek

Ara Öğün 1: 55 gram cheddar peyniri, 20 adet siyah zeytin

Öğle yemeği: Atkins dondurulmuş beef merlot

Ara Öğün 2: 1/2 adet küçük elma, 1/2 su bardağı keçi peyniri:

Akşam yemeği: Pesto soslu somon, yanında sezar salata, 1 adet yer fıstığı ezmeli kup

İkinci gün de güzel başladı. Anladım ki kahvaltı bu diyetin en güzel kısmı. Hatta bugün kahvaltı o kadar iyiydi ki, ara öğün vakti geldiğinde hiç acıkmamıştım. Ara öğünümü yerken ise biraz zorlandım, çünkü Cheddar peynirini pek sevmem.

Sonra öğle yemeği vakti geldi ve ben hala aç değildim. Ama kendimi yemeye zorladım çünkü daha sonra yemeye vaktim olacak mı emin değildim. Ama şunu söylemem gerek, biftek muhteşemdi.

Akşam yemeği vakti geldi çattı ve gün boyu kendimi kontrol etmemin ödülünü harika bir somon balığı ve sezar salata ile aldım. En güzel tarafı da pesto sosunu kendim hazırlamış olmam, artık resmen şef sayılırım.

Kim'in Toplam Karbonhidratı: 38,9 gr

Benim Toplam Karbonhidaratım: 37,2 gr

3. GÜN

Kahvaltı: Yulaf ezmesi, pekan cevizi ve çilek

Ara öğün 1: Bitter Çikolatalı Yer fıstığı Ezmeli Bar

Öğle yemeği: Mantar Soslu Dondurulmuş Köfte

Ara öğün 2: Vanilyalı Meyveli Fındıklı Bar

Akşam yemeği: Izgara tavuk, peynir soslu karnabahar

günüm yine ofiste geçen bir gündü, diğer bir deyişle yine irademi test etme günüydü. Bugünün atıştırmalığı olan granola barlar fena değildi ama çok sertti ve şaşırtıcı olmayan şekilde hiç de doyurucu değillerdi. Rhenna bana muz cipsi ikram etti ama toplamda 14 gram karbonhidrat içeriyorlardı bu yüzden yiyemezdim. Muz cipsini yeteri kadar light olmadığı gerekçesiyle yiyemeyince, bu dünyada bir terslik olduğunu anlıyorsunuz. Ama günün en zor kısmı mutfaktaki muffinler ve iş arkadaşlarım muffinlere yumulurken benim onları izlememdi. Akşam yemeğimde en azından tavuk ve yanında peynir soslu karnabahar vardı da nefis karbonhidratlar alıyormuş numarası yapabildim.

Kim'in Toplam Karbonhidratı: 38,7 gr

Mutfaktaki muffinler

4. GÜN

Kahvaltı: 1 dilim tam tahıl ekmeği, 2 yumurtalı sahanda yumurta, 55 gram hindi sosis

Ara öğün 1: 1,5 su bardağı süzme yoğurt, 1/4 su bardağı badem, 1/4 su bardağı yaban mersini

Öğle yemeği: Brokolili Tavuk

Ara öğün 2: 2 adet Yerfıstığı Ezmeli Kup

Akşam yemeği: 110 gram kemiksiz pirzola, 1 su bardağı yeşil fasulye, 1 su bardağı ıspanak, 1 tatlı kaşığı sezar salata sosu

gün vücudum düşük karbonhidrat diyetine biraz daha alışmıştı, bu yüzden o kadar çok acıkmıyordum, yani sonunda Kim'e dönüşmeye başlamıştım. Yaşasın! Ayrıca sabah kahvaltıda yediğim sahanda yumurta ve ekmek sayesinde, sanki diyette değilmişim gibi hissediyordum. Ve o sabah ara öğünündeki süzme yoğurt ve badem... normal zamanlarda da yediğim bir şeydi ve her lokmasının tadını çıkardım.

Kim'in Toplam Karbonhidratı: 44,6 gr

Benim Toplam Karbonhidaratım: 37,5 gr

5. GÜN

Kahvaltı: Fırında sivri yeşil biber, peynir ve yumurta, 1 su bardağı çilek

Ara öğün 1: 1/2 adet küçük elma, 1/2 su bardağı keçi peyniri

Öğle yemeği: Tavuk Böreği

Akşam yemeği: Fazlaca jambon ve keçi peyniri

Dostlar, bugün Kim K. olamadım.

Güne biraz geç başladım, çünkü cumartesiydi ve uyudum. Dolayısıyla kahvaltımı öğle vaktinde yaptım, sabahki ara öğünü atladım ve öğle yemeğimi 15:30'da yedim. Ama en kötü kısım bu değil.

Planım, dışarı çıkıp biraz alışveriş yapmak, ardından akşamki randevumdan önce eve gelip akşam yemeğimi yemekti. Ama hayat her zaman istediğiniz gibi gitmiyor. Uzun lafın kısası, randevumdan önce eve gelmedim, yani Kardashian onaylı yemeği yememiş oldum. İşte işler burada boka sarmaya başladı.

Kim'in Toplam Karbonhidratı: 39,8 gr

Benim Toplam Karbonhidaratım: 37,8 gr

6. GÜN

Kahvaltı: Tütsülenmiş gouda peynirli ve hindi sosisli omlet

Ara öğün 1: Yerfıstığı Ezmeli Kuplar, Tuzlu Karamelli Çıtır Bar

Öğle yemeği: Izgara tavuk, peynir soslu karnabahar

Ara öğün 2: H3 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi, 2 adet kereviz sapı

Akşam yemeği: 110 gram biftek, 1/4 su bardağı sotelenmiş soğan, 1/2 adet fırında küçük patates, 1 su bardağı brokoli, 1 yemek kaşığı tereyağı

Kim'in Toplam Karbonhidratı: 42,1 gr

Benim Toplam Karbonhidaratım: 30,2 gr

7. GÜN

Kahvaltı: Fırında sivri yeşil biber, peynir ve yumurta, 1 su bardağı çilek

Ara öğün 1: Bitter Çikolatalı Yer fıstığı Ezmeli Bar

Öğle yemeği: Dondurulmuş Portakallı Tavuk

Ara öğün 2: Tuzlu Karamelli Çıtır Bar

Akşam yemeği: 140 gram somon,1 su bardağı buharda pişmiş brokoli

Sabah yataktan yüzümde kocaman bir gülümsemeyle kalktım, çünkü bugün 7. gün, yani diyetimin son günüydü. Hamburger ve pizzaların beni çağırdığını duyar gibiydim.

Ev arkadaşım bugün daha mutlu gözüktüğümü söyledi, ona katılmamak elimde değildi. Bunun nedeni belki berbat denememin sonuna gelmiş olmam mı yoksa her yarım saatte bir yemeğe gömülme isteğimle başa çıkmak zorunda olmamam mıydı emin değildim.

Gece mi yoksa ertesi sabah mı tartılsam kararsız kalsam da sabah tartılmaya karar verdim, böylece vücudumun her şeyi sindirmesi için zaman geçecekti. Tartıya çıktığımda 61,5 kg çıktım. 1,5 kilo mu verdim? Harika!

Doğrusunu söylemek gerekirse, bırakın 1,5 kiloyu yarım kilo bile vereceğimi düşünmüyordum. Bu beni en az Kim'in selfie'lerini bir kitapta toplama anlaşması imzalaması kadar mutlu etti.

Kim'in Toplam Karbonhidratı: 36,1 gr

Benim Toplam Karbonhidaratım: 29,9 gr

Son sözler:

Kim, vücudu için çok çaba sarf ediyor. Yemek yememek = çok çaba. Bunu yaptığım için mutlu muyum? 1,5 kg verdim. Ama dürüst olmak gerekirse, "ne istiyorsan ye ve anca ondan sonra spor yap (ya da yapma)" tarzı biri olduğum için, her ne kadar yemeğe karşı koyabilenlere saygım sonsuz olsa da ben kendimi mutlu eden şeylere hayır diyebilenlerden değilim. Kim'in Kanye'si, şöhreti ve büyük bir serveti olabilir, ama benim de makarnam var. Hadi bakalım, burada gerçek kazanan kim?